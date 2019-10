Ela Craciun, panica dupa ce baiatul a facut febra 39,2! Iata ce s-a intamplat! “99.9% dintre mamici sunt super speriate de aparitia dintisorilor la bebelusi. Noi am trecut destul de usor prin aceste perioade, fara prea multe plansete. Daca cel mic este linistit, hranit si ODIHNIT, nu o sa avem probleme cu dintisorii. Primii doi dintisori ai lui Nicholas nu i-am simtit. In afara de saliva excesiva, totul a decurs lin. Saptamana trecuta, Nicho a facut febra destul de mare si am pus-o pe seama faptului ca ii dau dintii, mai ales ca el sta cu mana in gura mai tot timpul; m-am uitat pe gingii si cred…