Ela Craciun este sosia lui Kim Kardashian in Romania. Iata ce aparitie super sexy a avut!

Stiri pe aceeasi tema

- Revista ta preferata cu celebritați implinește opt ani de existența, eveniment marcat, aseara, printr-o noua ediție a petrecerii tradiționale OK! Golden Night. Andreea Berecleanu Aseara, in decorul feeric al clubului Face din Capitala, vedetele au defilat in cele mai elegante ținute de seara, pentru…

- 5 vedete curajoase au acceptat sa se transforme in niște personaje de talie internaționala pentru evenimentul OK! Golden Night care a avut loc miercuri seara la Face Club din București. Cantareața Amna, prezentatoarea de la Observator matinal, Olivia Paunescu, actrița Andreea Perju, Sore și prezentatoarea…

- Liviu Teodorescu a prezentat-o intr-un sfarșit pe iubita lui, Iulia, cu care se iubește inca din liceu. Blondina a studiat Dreptul, a facut și doua mastere, iar acum este la masterat, dar muncește in același timp. Vrea sa fie “energia care intoarce roata”. “Am terminat Dreptul la Universitate, doua…

- Vedetele de la Hollywood stralucesc pe covorul roșu, dar in spatele aspectului lor impecabil stau o serie de eforturi inumane de a rezista tentațiilor culinare și de a se menține in forma. Un studiu recent a scos la iveala ca dietele starurilor de peste Ocean ne imbolnavesc de depresie, ba mai mult,…

- Galaxy S9 si S9+. Dupa luni de zvonuri, care au dezvaluit aproape toate detaliile despre cele doua noi smartphone-uri high-end, Samsung va lansa astazi oficial, la debutul MWC 2018, modelele Galaxy S9 si Galaxy S9+. Incepand cu ora 18:00 (a Romaniei), Go4it va transmite evenimentul in format LIVE TEXT.…

- Castigatoare a unui Premiu Oscar, Jennifer Lawrence a fost din nou in centrul atentiei datorita tinutei pe care a ales sa o poarte in cadrul unui eveniment de promovare a noului sau film, "Red Sparrow".

- Pavel Ster, un roman in varsta de 51 de ani, stabilit in California, Statele Unite, de la varsta de patru ani, este sosia lui Bono, celebrul solist al trupei U2 si a urcat pe scena in prima editie a noului sezon „Romanii au talent“.

- Aparitie-soc in timpul meciului de hochei dintre echipa Coreei Unite si Japonia: un imitator la liderului de la Phenian a urcat in tribuna in care se afla grupul de majorete, dupa care a inceput sa danseze si sa faca cu mana spre spectatori. Barbatul care seamana izbitor cu dictatorul nord-coreean …

- Ellen DeGeneres si-a serbat ziua de nastere. Iata ce mari vedete au venit la party! Ellen DeGeneres, probabil cea mai faimoasa prezentatoare TV a momentului, a implinit 60 de ani la sfarsitul lunii ianuarie si a organizat in weekend o petrecere la care au participat nume cunoscute de la Hollywood. Printre…

- Si-a socat toti fanii cand a recunoscut ca a nascut si a facut public un videoclip cu intreaga experienta a sarcinii si a nasterii. Kylie Jenner a bifat si prima aparitie in public, dupa venirea pe lume a fetitei ei.

- Cortina s-a ridicat peste lista de mașini inscrise in cele patru categorii ale Mondialului de Anduranța ce vor participa in super sezonul 2018-2019 iar prin valul de confirmari am gasit și cateva surprize, atat pentru intreg sezonul cat și pentru cursa de 24 de ore de la Le Mans. Dupa plecarea celor…

- De fiecare data cind apare in public, Angelina Jolie reușește sa stirneasca ropote de aplauze și sa intoarca privirile. Așa s-a intimplat și la cea mai recenta apariție a divei, la Paris. Aflata in magazinul unui brand celebru, pentru o ședința foto de promovare a produselor, Angelina a fost așteptata…

- Coverurile sunt piesele acelea care nu vor muri niciodata! Melodiile pe care nu le auzi in fiecare zi la radio, dar sunt acele piese care iți ridica pieeelea, atunci cand le asculți! Delia, Lora, Lidia Buble, Feli și Adda iți aduc cele mai frumoase cover-uri.

- Stereotipurile nu mai sunt la moda! Diferentele ne umanizeaza si ne fac mai interesanti. O demonstreaza si cuplurile de la Hollywood care au ales sa-si asume dragostea indiferent de diferente.

- Autor: Petru ROMOȘAN Cine conduce totusi Romania ? Cine sunt papusarii din spatele mediocrului, cenusiului, nulisimului Liviu Dragnea ot Teleorman ? Raspunsurile sunt gata gasite : „Sunt americanii !”, „Sunt nemtii lui Merkel, dom’le ! Economia primeaza !”, „Ba nu, sunt evreii, e Israelul, ei conduc…

- Astazi are loc mult așteptata ceremonie de nominalizare a celor mai bune filme și a celor mai buni actori și regizori din 2017 la prestigioasele premii Oscar, iar o mulțime de vedete stau cu sufletula la gura in așteptarea verdictului. Actorii și actrițele de la Hollywood așteapta cu nerabdarea nominalizarile…

- Anul acesta petrecerile se vor ține lanț la Hollywood pentru ca mai multe vedete se alatura clubului cvincvagenarilor. Celine Dion, Hugh Jackman sau Will Smith sunt doar cațiva dintre aceștia. Descopera, in materialul video de mai sus, cine sunt vedetele care implinesc 50 de ani in 2018! Foto – Hepta

- Delia este o impatimita a calatoriilor, in special a celor exotice. De data aceasta a ales super-resortul Velassaru , din Insulele Maldive, unde, alaturi de sotul ei, Razvan Munteanu, s-a bucurat de rasfat, intr-un decor de vis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini…

- Unul dintre cele mai renumite cupluri de pe micile ecrane a fost format din Joe Lando si Jane Seymou, in serialul din 1993, „Dr. Quinn”. Serialul de mare succes, al carui acțiune se petrece in Vestul Salbatic, relateaza aventurile unei doctorițe care a studiat la Harvard, dar a renunțat la luxul din…

- Monica Pop a avut prima sa apariție public dupa ce a primit amenințari cu moartea. Renumitul medic oftalmolog Monica Pop a primit amenințari cu moartea la inceputul lunii ianuarie a acestui an. Amenințarea a venit de la un inernaut și este legata de faptul ca Monica Pop susține vaccinarea. Monica Pop,…

- Un grup de femei, printre care si actrita franceza Catherine Deneuve, a publicat, marti, un articol in Le Monde, pentru "a apara" "dreptul de a deranja" al barbatilor si a se opune "campaniei de calomniere" declansate de scandalul Weinstein de la Hollywood, transmite AFP.

- Panasonic aduce vești bune: orice persoana care achiziționeaza un televizor Panasonic și înregistreaza achiziția pe site-ul www.panasonic5y.com în termen de 30 de zile de la data cumpararii va primi gratuit o garanție extinsa de pâna la 5 ani la aparatul achiziționat. Procesul…

- Tehnologia creata in timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial este, printre altele, una impresionanta. Acesta este cazul tancului greu Panzer VIII Maus. Cu acest tanc, germanii doreau sa construiasca cel mai puternic si mai versatil vehicul blindat creat vreodata. Desigur, nu a fost suficient pentru…

- Peggy Cummins, actrița irlandeza celebra pentru rolul ei din filmul noir american Gun Crazy, s-a stins din viața pe 29 decembrie 2017, la varsta de 92 de ani, in urma unui accident vascular cerebral.

- Ies la iveala noi amanunte incredibile despre seful Bibliotecii Universitare din Iasi care s-a sinucis alaturi de propria sotie. Bogdan Maleon a oferit ultimele marturii chiar inainte de a lua teribila decizie de a se sinucide de Craciun, conform ziaruldeiasi.ro.Prof. univ. dr. Bogdan Maleon…

- Apariție inedita la ”Guess My Age - Ghicește varsta”! E tanara, frumoasa, inalta, foooooarte inalta. Ekaterinei, femeia cu cele mai lungi picioare din lume, invitații noștri ii pot ghici inalțimea - peste doi metri - dar varsta?

- Kim Kardashian în vârst de 37 de ani o preseaz pe Kylie Jennerde 20 de ani s îi anune primul ei copil cu Travis Scott. Totul cic este o manevr pentru ca evenimentul s nu pun în umbr apariia celui de al IIIlea copil pe care îl va avea Kim Kardashian. Zvonurile de la Hollywood...

- Austriaca Anna Veith, campioana olimpica in 2014, a castigat duminica cel de-al doilea slalom super-urias de la Val d'Isere (Franta), din cadrul Cupei Mondiale feminine de schi alpin, informeaza Reuters. Aceasta este prima victorie pentru Veith dupa o accidentare grava suferita la genunchi in octombrie…

- George Clooney, un star cu inima de aur cum rar s-a mai vazut, a decis sa ajute cât mai multa lume pe parcursul ultimilor ani. Acesta poveste a impresionat deoarece a ajutat de la oamenii strazii, Sudan, la refugiati, copii dar si pe prieteni carora le-a dat câte un milion de…

- Aparitie inedita sambata seara pe raul Mures. Mos Craciun si-a facut aparitia intr-o barca-dragon pentru copiii din doua centre si asistentii maternali din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad.

- Actrița care da viața personajului Neytiri a fost fotografiata alaturi de soțul ei, Marco Perego, și cei trei copii ai lor. Potrivit presei mondene, cu toate ca regizorul James Cameron a inceput deja filmarile pentru continuarile lung-metrajului „Avatar”, Zoe Saldana nu a intrat inca in acțiune pe platourile…

- Cristiano Ronaldo se automotiveaza și spune ca importanta e calitatea nu cantitatea: ”Detaliile fac diferența, trebuie sa te antrenezi cu cap. Dorm bine și ma ingrijesc toata ziua de corpul meu. Am totul”.Apetitul de trofee nu dispare pentru Ronaldo nici dupa al 5-lea "Balon de Aur". L-a egalat…

- Sofia este fiica lui Lionel Richie si a Dianei Alexander Richie si a captat toata atentia presei odata ce a aparut la bratul lui Bieber. Sofia pare sa se pregateasca de o cariera de model si a inceput sa pozeze pentru fotografi renumiti de la Hollywood.

- Prima apariție a Nicoletei Luciu dupa ce s-a retras de la Asia Expres. Vedeta a publicat o imagine, alaturi de care a scris un mesaj in care le mulțumește fanilor pentru urarile transmise de ziua ei, Sf Nicolae. Nicoleta și Iuliana Luciu s-au retras din proiectul Asia Express. Din motive independente…

- Alexandra Dinu isi va face debutul la Hollywood. Si nu oricum, ci alaturi de trei actori celebri, Adrien Brody, John Malkovich si Antonio Banderas, in filmul “Capcana Mortala” – “Bullet Head”.