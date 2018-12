Ela Craciun colinda alaturi de cei trei copii. Cel mic e adorabil! VIDEO Vedeta nu a iesit cu cei mici in frig pentru a bate la usile vecinilor, ci a ales o metoda in ton cu tehnologia prezentului. S-a filmat cantand colindul si a postat inregistrarea pe social media si pe canalul ei de YouTube. indragita prezentatoare TV apare alaturi de Alex (12 ani), Alesia (7 ani) si Nicholas (2 luni), cu totii imbracati in haine rosii, cu elemente specifice sarbatorilor de iarna, si canta colindul traditional romanesc, asa cum vedeta canta in copilarie: Domn, Domn, sa-naltam. Micutul Nicholas este, in mod particular, adorabil, avand tot felul de grimase simpatice, parand, la un… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

