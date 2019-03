Ela Craciun a realizat o sedinta foto superba alaturi de familie Ela Craciun a realizat o sedinta foto superba alaturi de familie Vedeta TV apare in cadre memorabile alaturi de cei dragi. Imbracati elegant si radiind de bucurie, cei patru transmit in fotografii sentimentul unei familii unite, armonioase, pentru care momentele petrecute impreuna sunt cele mai pretioase. Cuminte si odihnit dupa un somn linistitor, purtand un costumas dichisit, micutul Nicholas pare obisnuit cu camera foto si pozeaza relaxat si curios de ce se intampla in jurul lui, fiind tot timpul rasfatat de mama lui cu imbratisari. Fratii lui mai mari, Alex (13 ani) si Alesia (7 ani), completeaza… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

