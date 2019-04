Ela Craciun a petrecut o vacanta perfecta de familie in Dubai Dupa un sezon incarcat cu proiecte obositoare, Ela Craciun marturiseste ca tot ce si-a dorit mai mult a fost sa stea alaturi de familie intr-un loc linistit la plaja, unde sa isi incarce bateriile. „Am mai fost in Dubai de mai multe ori, astfel ca am tot cautat o alta destinatie in Asia de Sud Est sau insule in Oceanul Indian. Fiind si cu cei doi copii mai mari, Alex si Alesia, am zis totusi ca nu are rost sa zburam prea departe si sa petrecem doua zile pe zbor, asa ca am decis sa revenim in Dubai. Ne-am dorit relaxare, nu multa aventura,…