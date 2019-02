Stiri pe aceeasi tema

- O noua runda de discutii de pace intre talibanii din Afganistan si Statele Unite a fost stabilita in principiu pentru 25 februarie, a anuntat duminica un oficial al Ministerului de Externe qatariot, dupa ce s-a ajuns la un proiect de pact pentru a putea pune capat celui mai lung razboi al Statelor Unite.…

- Al doilea summit dintre președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-Un, programat pentru finalul lunii februarie, trebuie sa „ofere rezultate concrete in ceea ce privește denuclearizarea”, a declarat Kang Kyung-wha, ministrul sud-coreean de Externe, citat de Reuters, potrivit…

- Parlamentul Letoniei l-a confirmat miercuri ca premier pe Krisjanis Karins, reprezentant al partidului de centru-dreapta Noua Unitate, punand astfel capat blocajului politic de dupa alegerile din octombrie anul trecut, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Jens Stoltenberg,…

- Sustinatorii apartenentei Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Uniunea Europeana si-au stabilit strategia prin care parlamentul de la Londra poate forta guvernul sa solicite un nou referendum asupra Brexit-ului, sustinand ca inca este timp pentru organizarea unei noi consultari…

- Sustinatorii apartenentei Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Uniunea Europeana si-au stabilit strategia prin care parlamentul de la Londra poate forta guvernul sa solicite un nou referendum asupra Brexit-ului, sustinand ca inca este timp pentru organizarea unei noi consultari a…

- Majoritatea membrilor Partidului Conservator, condus de premierul britanic Theresa May, se opun acordului privind Brexitul, conform unui sondaj publicat vineri, scrie Reuters.Citește și: Deputat PSD, apropiat de Liviu Dragnea, ULTIMATUM pentru Tudorel Toader: dați amnistia și grațierea!…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Este adevarat, nu mai exista o dimensiune clar ideologica de natura sa separe in campania electorala familiile de partide. Cu mici nuanțe, fiecare lanseaza același tip de mesaje, cu substanța in general populista. In schimb, exista și va exista un alt criteriu, care va…

- In Arctica, 2018 a fost al doilea cel mai calduros an inregistrat vreodata, ca parte a tendintei de incalzire ce ar putea schimba in mod dramatic tiparele de clima, potrivit unui raport dat publicitatii marti de catre Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA), relateaza Reuters, potrivit…