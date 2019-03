El Periodico: Provocarea revitalizării Europei Confruntate cu alegerile cruciale pentru Parlamentul European din luna mai, principalele partide proeuropene - popularii, socialistii, liberalii, verzii si stânga unitara - îsi proclama hotarârea de a revitaliza Europa si de a consolida democratia. Presedintele francez Emmanuel Macron a intrat direct în campanie, în aceasta saptamâna, cu o platforma adresata cetatenilor Uniunii Europene (UE), în care a subliniat urgenta "unei renasteri europene", în fata amenintarii dezintegratoare si obstructive a extremei drepte, precum autoritarismul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

