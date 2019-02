El Periodico: Europa privește cu scepticism strategia SUA mpotriva organizaţiei Stat Islamic (ISIS) Washingtonul face o "schimbare tactica" și înca nu specifica retragerea trupelor sale din Siria, fapt care îi îngrijoreaza pe partenerii sai europeni, anunța El Periodico citat de Rador.



Strategia occidentala din Siria este înca plina de întrebari. Dupa ce în luna decembrie, anul trecut, președintele american Donald Trump a surprins anunțând retragerea celor 2.000 de soldați desfasurati pâna în prezent în țara araba, partenerii sai europeni se uita cu scepticism la planurile Washingtonului. Aceste diferențe au devenit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele american Mike Pence a reiterat sambata faptul ca țarile membre ale Uniunii Europene ar trebui sa se retraga din Acordul Nuclear incheiat cu Iranul, din care Statele Unite s-au retras anul trecut, conform Reuters areluata de mediafax. „A venit momentul ca partenerii noștri…

- Statele Unite ale Americii nu vor reduce unilateral contingentul militar din Afganistan fara a se coordona cu aliatii lor, a declarat joi secretarul interimar al aparari, Patrick Shanahan, dupa ce a purtat convorbiri la Bruxelles cu omologii sai din statele membre NATO, relateaza AFP si dpa.…

- Reducerea prezentei militare a SUA in Orientul Mijlociu a dus la o crestere a cheltuielilor pentru arme din partea tarilor din regiune, a relatat luni cotidianul german Die Welt, preluat de dpa, conform agerpres.ro. Conform unui raport publicat inainte de Conferinta de Securitate de la Munchen,…

- Statele Unite vor începe probabil în câteva saptamâni operațiunea de retragere a trupelor americane din Siria, a declarat generalul Joseph Votel, seful Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM), care a precizat ca operațiunea depinde de situația din aceasta țara, relateaza…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca este important sa pastreze o prezența militara americana în Irak, astfel încât Washingtonul sa poata monitoriza îndeaproape situatia "pentru ca Iranul este o problema reala", potrivit unui interviu care va fi difuzat…

- Decizia SUA de a a-si retrage trupele din Siria nu va pune in pericol eforturile Washingtonului de a contracara amenintarile din regiune venite din partea Iranului si a ISIS, sustine Secretarul de Stat american Mike Pompeo, scrie Reuters, relateaza News.ro.Pompeo se afla in Iordania, in prima…

- Noul sef al Pentagonului, Patrick Shanahan, care i-a succedat marti lui Jim Mattis, a plasat China in fruntea prioritatilor sale, a indicat miercuri un responsabil al Ministerului american al Apararii, potrivit Fr...

- Jim Mattis si-a dat joi demisia de la conducerea Pentagonului, anuntandu-se atunci ca el va ramane interimar in acest post pana la finele lunii februarie, dar intre timp presedintele Trump a decis sa grabeasca inlocuirea lui.Patrick Shanahan este subsecretar al apararii din iulie 2017 si…