El Pais: Trenul Schengen nu ajunge în Croaţia În plina ruta migratorie în Balcani, tara vrea sa demonstreze ca îsi controleaza frontierele pentru a accede la tot mai delicatul spatiu de libera circulatie. "Este putin spus ca politia nu era pregatita. Pur si simplu, nici nu putea visa ca atât de multi oameni puteau intra într-o singura noapte. Nu s-a putut face nimic". Dubravko Blaskovic îsi aminteste de celebra criza a refugiatilor din 2015, împreuna cu doua dintre simbolurile sale: un poster cu Tovarnik - mica localitate de frontiera cu Serbia, a carei denumire multi au auzit-o atunci pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

