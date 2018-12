Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, a cerut Rusiei sa-i elibereze pe marinarii ucraineni capturați in stramtoarea Kerci pana de Craciun sau Anul Nou. Intr-un interviu acordat Voice of America, el a declarat ca Statele Unite și aliații occidentali au in vedere…

- Donald Trump a publicat vineri pe Twitter mesajul "Sanctions are coming" ("Sanctiunile vin"), deturnand sensul unei fraze celebre din universul serialului TV "Game of Thrones" pentru a saluta apropiata reimplementare a sanctiunilor contra autoritatilor de la Teheran, ridicate in urma acordului international…

- Peste 95.000 de dolari, aceasta este nota de plata pe care Departamentul de Stat al Statelor Unite a platit-o pentru cateva ore pe care Melania Trump le-a petrecut in camera unui hotel de lux din Cairo. E strigator la cer ce se intampla, cred utilizatorii de Twitter, care au reacționat imediat cand…

- Președintele SUA, Donald Trump, sugereaza ca militarii americani ar putea deschide focul în cazul în care sunt atacați cu pietre de membrii unui grup mare de imigranți latino-americani care se îndreapta spre frontiera Mexic-SUA, informeaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Asasinarea "brutala" a jurnalistului disident Jamal Khashoggi de catre Arabia Saudita "nu va ramane fara reactie" la nivel international, a transmis marti dupa-amiaza Mike Pence, vicepresedintele Statelor Unite, relateaza Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza AFP si EFE, informeaza Mediafax. 'Trebuie sa cer in termenii cei…

- Departamentul american al Apararii va transfera sisteme antibalistice din mai multe tari situate in Orientul Mijlociu, o decizie care va lasa aliati ai Statelor Unite cu mai putine capabilitati defensive pe fondul tensiunilor dintre Administratia Donald Trump si Iran, informeaza Wall Street Journal.