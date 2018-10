Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele publicate de institutul Ibope arata o crestere de un punct a lui Jair Bolsonaro in raport cu prima ancheta de opinie dintre cele doua tururi, cand Datafolha l-a dat invingator, miercuri, cu 58% din voturi, fata de 42% pentru Fernando Haddad.Sondajul Ibope mai arata ca respingerea…

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, a intrunit 46,46 % din voturi la alegerile prezidentiale desfasurate duminica in Brazilia, urmand sa-l infrunte intr-un al doilea tur pe reprezentantul Partidului Muncitorilor, Fernando Haddad, care a obtinut 28,69%, transmite AFP, care citeaza rezultatele…

- Candidatul partidului Democratia Crestina la postul de guvernator al metropolei braziliene Sao Paulo, Adriano da Costa e Silva, a fost atacat miercuri seara cu focuri de arma in timp ce se afla in automobilul sau, a anuntat politia braziliana, citata de AFP, potrivit Agerpres. Politicianul si…

- Madonna a folosit si hashtag-ul #EleNao (#ElNu, in limba portugheza, n.r.), care a devenit un slogan al campaniei demarate de femeile braziliene impotriva lui Jair Bolsonaro, in varsta de 63 de ani. Un grup creat pe Facebook, intitulat "Woman United Against Bolsonaro", are deja cateva sute de mii…

- Candidatul stangii braziliene, Fernando Haddad, in plina ascensiune in intentiile de vot, l-ar invinge pentru prima data pe candidatul extremei drepte, Jair Bolsonaro, in cel de-al doilea tur de scrutin prezidential ce va avea loc pe 28 octombrie, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii luni,…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva conduce in sondajele de opinie pentru alegerile din octombrie, in pofida faptului ca se afla la inchisoare, unde ispaseste o pedeapsa pentru coruptie, informeaza marti dpa. Astfel, Lula se bucura de 37 la suta sustinere in sondaje, clasandu-se…