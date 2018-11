Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea este cu siguranța intr-o forma de zile mari, deși sta cu burtica de graviduța la gura. Frumoasa prezentatoare a inceput emisiunea „Te iubesc de nu te vezi” pusa pe glume, lucru ce a amuzat atat concurenții prezenți in platou, cat și telespectatorii care o urmaresc și o indragesc de…

- Gabriela Cristea este insarcinata pentru a doua oara, insa nu vrea sa se retraga inca din fața camerelor de filmat. Vedeta se simte perfect și impartașește cu cu telespectatorii ei trairi și emoții din aceasta perioada. Soția lui Tavi Clonda a facut in direct, in timpul emisiunii „Te iubesc de nu te…

- Gabriela Cristea este una dintre cele mai indrEgite prezentatoare tv de la noi din :arE. Vedeta are o familie minunatE, de care este foarte mandrE, iar acum a"teaptE cu sufletul la gurE sE i"i cunoascE cea de-a doua fiicE, fiind insErcinatE in al doilea trimestru.

- Gabriela Cristea a explicat cu ce probleme se confrunta din punct de vedere al sanatații. Moderatoarea TV Gabriela Cristea se confrunta cu o raceala de ceva vreme, raceala de care nu reușește sa scape. La emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care o prezinta la postul de televiziune Antena Stars,…

- A fost panica mare in platoul "Te iubesc de nu te vezi". Roxana, concurenta, a lesinat in direct si a speriat pe toata lumea, inclusiv pe Gabriela Cristea care a alergat imediat la ea sa o ajute.

- Edi:ia de astEzi a emisiunii ~Te iubesc de nu te vezi le-a dat cateva emo:ii telespectatorilor. La doar cateva minute de la intrarea in platou, Gabriela Cristea i-a cerut producEtoarei sale, Adelina, sE ia o scurtE pauzE de publicitate, pentru cE ~nu se simte bine.

- Gabriela Cristea viseaza la momentul in care va deveni mireasa, iar in cadrul emisiunii pe care o prezinta, „Te iubesc de nu te vezi”, vedeta a dezvaluit lucruri interesante despre cel mai important eveniment din viața unei femei. „Pentru o scurta perioada, am avut un atelier unde faceam rochii de mireasa.…

- Schimbari la „Te iubesc de nu te vezi”. Gabriela Cristea a anunțat ca o mare parte din concurenți au fost inlocuiți, pentru a face loc altora noi, care iși doresc cu adevarat sa iși cunoasca sufletul-pereche. „Daca am avut parte de trei ceasuri rele pana la ora asta s-au dus. Astazi este o zi aparte…