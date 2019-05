El Nacional: De la astronauţi la actriţe, cei mai surprinzători candidaţi pentru Eurocameră De la actrita franceza Brigitte Bardot, la legenda tenisului românesc, Ilie Nastase, incluzându-l pe fostul presedinte (al guvernului) catalan, fugarul Carles Puigdemont, iata câteva dintre profilurile cele mai surprinzatoare din listele pentru alegerile europene care vor avea loc între 23 si 26 mai, incluzând si astronauti si bucatari, relateaza publicația El Nacional din Venezuela, citata de Rador.

Brigitte Bardot



Renumita actrita franceza Brigitte Bardot, protagonista unor filme ca 'Si Dumnezeu... a creat femeia', simbol sexual în tinerete,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

