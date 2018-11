Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, nu vede “nicio alternativa la acordul negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit miercuri", relateaza duminica The Sun citat de Rador. Nu exista alt acord pe masa, avertizeaza ea.

- Premierul britanic Theresa May incearca miercuri sa-si convinga ministrii sa-si depaseasca disensiunile cu privire la Brexit si sa aprobe un proiect de acord incheiat marti de catre negociatorii europeni si britanici, relateaza AFP, informeaza News.ro.Aprobarea Guvernului este necesara in…

- Sadiq Khan a trimis un mesaj Uniunii Europene, potrivit caruia, in opinia sa, Partidul Laburist va fi silit sa se opuna acordului "prost" pe tema Brexitului, asa cum a reiesit el in urma negocierilor organizatiei cu Theresa May, potrivit The Guardian , citat de Rador.

- In Londra, o sala de gimnastica ofera un program specific pentru a ajuta oamenii sa scape de stresul legat de Brexit, informeaza ziarul american "Huffington Post". Printre cursurile propuse: cursa in sac Theresa May sau "Politico Headslammer", care permite lansarea unui balon pe imagini la sol cu premierul…

- Rivalitatea sa cu cancelarul Angela Merkel, modul sau brutal și neobosit de a se contrazice și de a avea intotdeauna dreptate, aroganța sa politica și capacitatea de a supraviețui se numara printre motivele care fac din Horst Seehofer unul dintre cei mai interesanți și mai putin apreciati politicieni…

- Financial Times: Șeful spionilor germani a fost demis. Industria aviatica, in pragul unei noi revoluții ● The Guardian: Producatorii germani de automobile se confrunta cu o ancheta UE antitrust din cauza emisiilor ● The Times: Politicienii obisnuiesc sa minta in legatura cu Brexitul. ● Kathimerini:…

- Boris Johnson a lansat luni o noua ofensiva contra sefei guvernului britanic, Theresa May, in plin zvon despre vointa lui de a o rasturna pentru a prelua conducerea Partidului Conservator divizat cu 200 de zile inainte de Brexit, potrivit La Libre , citat de Rador.

- Premierul britanic, Theresa May, a asigurat ca nu va ceda in fata celor care solicita un al doilea referendum asupra Brexitului, deoarece acest lucru ar fi echivalent cu o "tradare" a democrației, potrivit Rador.