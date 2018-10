Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 16 ani s-a aruncat sambata dimineața in lacul de acumulare Marina, din Curtea de Argeș. Adolescentul petrecuse toata noaptea, la un majorat, apoi, intr-un club din orașul Basarabilor. Era baut, spun apropiații. Acesta ar fi și motivul ...

- Tragedie în aceasta dimineața la Curtea de Argeș. Un baiat de 16 ani s-a aruncat în lacul Marina din Curtea de Argeș. Sora lui și un prieten au fost martori de nenorocire. Adolescentul a decedat, informeaza Realitatea de Arges.

- Este jale mare acasE la Marian Vlase, tanErul care s-a inecat la Costine"ti. AstEzi, familia l-a primit acasE, dar nu a"a cum se a"tepta toatE lumea, ci fErE suflare. Familia, prietenii, dar "i vecinii sunt inmErmuri:i de durere, iar imaginile sunt desprinse din cele mai negre co"mare.

- Dragox Dragomir este tanErul de 16 ani care a murit in accidentul provocat de prietenul sEu din FEurei, BrEila, care a fugit imediat dupE tragedie. Adolescentul de 16 ani se afla in maxina condusE de Mirel Andronic, in varstE de 18 ani, acesta fugind de la locul tragediei impreunE cu alti trei tineri…

- Averea mamei Paula sunt cei doi copilaxi de 8 xi respectiv 10 ani. Ei sunt singurii care ii dau putere femeii xi care o tin in viatE, cand aceasta simte cE nu mai poate. Din nefericire cei trei sunt terorizati chiar de sotul, respectiv tatEl lor, Tonel Ghiocel.

- Familia unui student medicinist din Timixoara face un apel disperat pentru cE tanErul este de negEsit de douE zile. A plecat la cumpErEturi, fErE acte sau telefon xi de atunci nu se mai xtie nimic despre el.

- Un adolescent de 16 ani a ajuns pe patul de spital la "Sfanta Maria" in urma unui accident rutier. Acesta circula cu bicicleta, dar o masina care a trecut pe langa el l-a atins cu oglinda. Baiatul s-a dezechilibrat si s-a lovit destul de tare. Adolescentul are fractura deschisa la gamba si traumatism…

- Un barbat in varsta de 47 de ani si-a ucis sotia, luni dimineata, cu zeci de lovituri de cutit. Femeia a fost atacata in somn, iar crima s-a petrecut de fata cu mai multi copii. Agresorul a vrut sa-si puna capat zilelor cand si-a dat seama ce a facut. Barbatul se afla in spital sub paza politistilor.