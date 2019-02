Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din Bucuresti, desi avea doar opt clase, a fost adus, miercuri seara, de catre politisti, pentru a fi audiat la Sectia 4 de Politie din Capitala. Italianul a fost prins in Arad, in timp ce voia sa fuga din tara.

- Noi informații apar in cazul barbatului care a murit, ieri, dupa ce a fost lovit de tramvai, in Capitala. Inițial, s-a spus ca omul ar fi alunecat. Ulterior, mai mulți martori au susținut ca victima a fost impinsa. Care este adevarul?

- Un barbat de 39 de ani din municipiul Iasi a fost condamnat la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a produs un accident rutier urmat de moartea unei persoane. Ionut Mihalache a fost condamnat dupa patru ani de la comiterea faptei, el fiind gasit vinovat de infractiunea de ucidere din…

- Dublu accident pe soseaua Chisinau-Cimislia. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit de un automobil.Tragedia s-a produs in aceasta dimineata, pe portiunea de drum ce uneste localitatile Zloti si Sagaidac.

- Accident cumplit petrecut vineri seara in Sectorul 2 din Capitala! Un barbat a fost lovit de un șofer in zona Obor! Echipajele SMURD s-au deplasat imediat la fața locului! Un detaliu șocant a ieșit la iveala

- Un barbat in varsta de 70 de ani a fost accidentat mortal, in noaptea de joi spre vineri, pe raza localitatii buzoiene Vadu Pasii de un sofer in varsta de 23 de ani din Capitala. Potrivit...

- Un barbat de 31 de ani, din Smardan, judetul Dolj, a murit, vineri seara, dupa ce a pierdut controlul masinii pe care o conducea, a lovit un cap de pod, a parasit drumul, apoi a lovit un stalp de beton, rostogolindu-se circa 40 de metri.

- Un barbat in varsta de 31 de ani din Bucuresti a fost condamnat de Judecatoria Blaj la inchisoare cu executare pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.