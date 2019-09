Stiri pe aceeasi tema

Scene de groaza intr-o localitate din Prahova. O adolescenta de 17 ani a fost gasita moarta in casa, cu gatul taiat.

- Forte impresionante scotocesc, sambata, padurile din zona municipiului Campina in cautarea barbatului acuzat ca si-a ucis iubita cu mai multe lovituri de topor. Tanarul a fugit imediat dupa comiterea crimei, iar acum este cautat cu cainii de urma.

- Dispeceratul Poliției Buzau se confrunta cu foarte multe apeluri false, in care se reclama nefondat rapirea unor persoane, lipsirea de libertate sau sechestrarea. Dupa un astfel de telefon, IPJ Buzau a mobilizat 60 de politisti cu 30 de autovehicule, timp de cateva ore. Potrivit IPJ Buzau, in ziua de…

- Doua fete, cu varste de 4 și 13 ani, au fost ranite, joi, dupa ce au fost lovite de o mașina, in timp ce mergeau pe marginea unui drum din localitatea Nimigea, județul Bistrița-Nasaud. Dupa impact, șoferul a ajuns cu mașina in șanț și apoi a fugit de la locul accidentului.

Un barbat care este suspectat ca a spart sediul Poliției Cornu, din Prahova, de unde ar fi furat componente IT și corpuri delicte, a fost prins de polițiști, acesta fiind cercetat de polițiști și intr-un dosar de inșelaciune, transmite MEDIAFAX.

- Un caz de braconaj a aprins spiritele de doua inspectorate de politie din Iasi: Politia de Frontiera si Inspectoratul de Politie al Judetului Iasi. In plina carantina a virusului de pesta porcina, braconierii dau atacuri peste atacuri in padurile din judetul Iasi, iar printre acestia se pare ca s-ar…

- O femeie de 71 de ani din Ploiesti plecata voluntar de acasa, a fost data disparuta, luni seara. Poliția a fost sesizata in acest caz. „In aceasta seara (luni seara, n.r.), in jurul orei 19.30, politistii Sectiei de Politie nr. 1 Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca numita Matei Doina, in varsta…

- Politisti de investigatii criminale de la IPJ Buzau au depistat in municipiul Buzau un barbat de 36 de ani, urmarit international de autoritatile judiciare din Austria, in baza unui mandat european de arestare pentru comiterea mai multor infractiuni de furt.