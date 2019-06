Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul cu cinci victime decedate, produs in noaptea de sambata spre duminica, pe DE 581, a fost provocat, potrivit primelor cercetari ale politistilor rutieri, de un sofer in varsta de 31 de ani care s-a angajat intr-o depasire neregulamentara, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 25 și 30 de ani au murit, duminica, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs pe DN 6, in localitatea Milcovațu din județul Giurgiu, conform știripesurse.ro. Potrivit primelor date, accidentul s-a produs in jurul…

- O buna parte din poveștile salvatorilor trec neobservate. Ieri am intervenit pentru a descarcera un barbat ramas blocat in autoturism in urma unui accident rutier produs intre localitațile Luna și

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit luni dimineata, dupa ce masina pe care o conducea pe DJ 226, intre localitatile Navodari si Sacele, a parasit carosabilul si a intrat in mai multi copaci.

- Accident grav dupa ce un taxi in care se aflau șapte persoane s-a rasturnat, duminica seara, pe raza comunei Laza, din județul Vaslui. O persoana a ramas incarcerata și a fost nevoie ca pompierii sa intervina cu cinci mașini pentru a-i scoate pe toți pasagerii din mașina. "Pe raza comunei Laza s-a produs…

- Zi neagra, pe șoselele din Buzau. Dupa ce doi oameni și-au pierdut viața, iar alți doi au fost raniți intr-un accident produs azi, la Potarnichești, un alt accident a bagat doi oameni in spital, dupa un moment de neatenție. Accidentul s-a produs in jurul oreu 15:00, pe DN2 E85, la Posta Calnau. Un șofer…

- Un accident feroviar s-a produs joi dupa-amiaza, in jurul orei 13:10, pe raza localitații bistrițene Beclean. Potrivit primelor informații, un TIR a fost izbit in plin de un tren. Accidentul s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferata spre Nușeni. In urma apelului la 112, la fața locului au fost…

- Un barbat și o femeie au decedat, iar alte cinci persoane, între care și un copil, au ajuns spital în urma coliziunii între doua autoturisme pe o strada din stațiunea Baile Govora, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vâlcea."În…