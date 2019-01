Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 21 de ani care se afla la volanul masinii Ford Focus avea o alcoolemie de 1,45 mg/l alcool pur in sange. Barbatul a scapat masina de sub control si s-a izbit intr-un TIR, care circula regulamentar. In urma impactului, soferul si cei patru pasageri din masina au murit pe loc.

- Șoferul unui TIR a murit in aceasta dimineața, pe DN 79, dupa ce autocamionul s-a rasturnat pe șosea. Accidentul s-a petrecut sambata dimineața, inainte de ora 7, pe DN79, in zona Domeniului Lupas din localitatea aradeana Zimandu Nou. Șoferul autocamionului ce transporta napolitane a ramas captiv in…

- Accidentul s-a petrecut in cartierul Crangasi. Barbatul traversa strada si a fost lovit de un autoturism. Din pacate, pietonul a murit pe loc. Barbatul de 62 de ani a murit sub ochii sotiei, in drum spre serviciu. Politistii trebuie acum sa stabileasca cine este vinovat, deoarece declaratiile…

- Un accident mortal a avut loc vineri dupa-amiaza la Lumina, in Constanta. Un camion a facut praf o masina, soferul a murit intre fiare. Accidentul a avut loc la intersectia cu DN22 Constanta - Tulcea, un...

- Barbatul nu s-ar fi asigurat cand a vrut sa intre pe un drum principal și a fost izbit in plin de un autoturism, care apoi a fost lovit de o camioneta. Fostul edil de 75 de ani și doi tineri au ajuns cu rani la spital.Accidentul a avut loc in centrul comunei Darmanești. Șoferul de 25 de…

- Un barbat cu probleme psihice a provocat un grav accident de circulație in Vrancea, joi noaptea. Șoferul unui autoturism a murit iar alți doi pasageri au fost raniți. Conducatorul auto suferea de o boala psihica și iși pierduse dreptul de a conduce. Mașina s-a rasturnat intr-o curba iar șoferul a fost…

- Un roman a murit in Belgia, intr-un accident de circulație in care au mai fost raniți alți doi compatrioți aflați in mașina. Autoturismul este inmatriculat in Romania și așa s-a aflat naționalitatea acestora, relateaza presa belgiana. Accidentul s-a produs marți, in sudul țarii. Mașina in care se aflau…

- Romanul a murit, dupa ce a ars de viu in urma unui accident in care au fost implicat un camion și o alta mașina. In urma ciocnirii violente, și-a pierdut viața și șoferul care ar fi provocat nenorocirea. Incidentul șocant a avut loc in zona industriala a localitații Pioltello, din apropiere de Milano.…