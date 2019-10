Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie de proportii a avut loc sambata dimineata in judetul Ialomita, intre Slobozia si Urziceni. Zece persoane au murit si șapte au fost ranite in urma unui impact devastator intre un microbuz si un TIR. Soferul mastodontului a intrta pe contrasens si se presupune ca acesta ar fi adormit la volan. …

- Accidentul s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05.00, in satul Sf. Gheorghe, com. Balaciu, Ialomița. Un microbuz și un tir s-au ciocnit. Șoferul tirului și 9 persoane din microbuz au murit. In zona a fost declanșat planul roșu de intervenție.

- In urma cercetarilor, politistii rutieri au stabilit ca accidentul teribil petrecut pe DN 79, langa localitatea... The post Accidentul in care au murit doi tineri a fost provocat de soferul unui BMW seria 7 cu volan pe dreapta appeared first on Renasterea banateana .

- Accidentul de autobuz, provocat duminica de revarsarea unui rau in urma inundatiilor care au afectat provincia Errachidia din sud-estul Marocului, s-a soldat cu cel putin 17 morti si 29 de raniti, potrivit ultimului bilant publicat luni de autoritatile locale, scrie agerpres.ro.

- Este durere imensa acasa la tanarului care a murit in accidentul provocat de Mario Iorgulescu. Mama lui il aștepta pentru a sarbatori impreuna, dar acum femeia se pregatește sa iș conduca, in urmatoarele zile, pe ultimul drum.

- Sambata, 24 august 2019, in jurul orei 03.30, polițiștii din Teiuș au facut semnal regulamentar de oprire unui autoturism ce era condus, de un tanar, pe strada Bisericii din oraș. Șoferul autoturismului nu a oprit la semnal, motiv pentru care polițiștii au pornit in urmarirea acestuia. Tanarul a condus…

- Șoferul care a provocat accidentul mortal din Tulcea a fost descris de cațiva oameni care il cunosc drept „cazul clasic al romanului imbogatit peste noapte in strainatate, care se intoarce in țara ca sa se dea mare cu banii lui”.

- “Evenimentul rutier s-a produs aseara, in jurul orelor 17,30. Au fost implicate trei autoturisme, toate apartinand unor soferi din municipiul Husi. Concret, unul dintre soferi nu a acordat prioritate in sensul giratoriu, lovind o masina care circula regulamentar. Aceasta a doua masina a ricosat intr-o…