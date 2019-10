Stiri pe aceeasi tema

- Accident in Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca. A fost alerta in Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca, sambata dimineața in jurul orei 02:00. O autospeciala de ambulanța a fost izbita de un taxi chiar in intersecție. In urma impactului, ambulanța s-a rasturnat. Medicul, asistentul, șoferul și pacientul…

- Masina condusa de Svetlana Ungureanu a lovit violent un troleibuz de pe linia 21, care circula regulamentar. Accidentul s-a produs pe strada Alba Iulia din Chisinau. In urma impactului, un barbat de 34 de ani care se afla in automobil a murit pe loc. Alti de 25 de oameni din troleibuz au fost raniți.…

- Soferita masinii de lux, care acum o saptamana a intrat cu bolidul intr-un troleibuz pe stada Alba Iulia din Capitala, a murit la spital, astazi, la ora 10:00. Informatia a fost confirmata de reprezentantii Ministerului Sanatatii.

- Ilie Ștefan Viorel este șoferul TIR-ului implicat in accidentul grav din Ialomița, de sambata dimineața. Nu se știe ce s-a intamplat cu barbatul astfel incat a ajuns pe contrasens, acolo unde a lovit in plin un microbuz. A omorat noua oameni și s-a stins și el din viața.

- In urma cercetarilor, politistii rutieri au stabilit ca accidentul teribil petrecut pe DN 79, langa localitatea... The post Accidentul in care au murit doi tineri a fost provocat de soferul unui BMW seria 7 cu volan pe dreapta appeared first on Renasterea banateana .

- Un subofiter de armata de 37 de ani a murit aseara langa Lugoj, in județul Timiș, intr-un grav accident rutier dupa ce mașina sa a fost lovita de un TIR. Accidentul a avut loc in jurul orei 23.00, pe drumul dintre Lugoj și Caransebes, cand militarul din Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți - care…

- Șoferul care a provocat accidentul de sambata, din comuna Vama, in urma caruia patru persoane au fost ranite, era baut. Poliția Suceava a transmis ca sambata, in jurul orei 6:40, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in comuna Vama, pe fondul neatenției, un localnic de 20 de ani a pierdut controlul…

- Sambata, 24 august 2019, in jurul orei 03.30, polițiștii din Teiuș au facut semnal regulamentar de oprire unui autoturism ce era condus, de un tanar, pe strada Bisericii din oraș. Șoferul autoturismului nu a oprit la semnal, motiv pentru care polițiștii au pornit in urmarirea acestuia. Tanarul a condus…