- Accident deosebit de grav in Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un om și-a pierdut viața iar alți patru au fost raniți. Un șofer beat nu a mai putut controla mașina și a intrat pe contrasens. Autoturismul a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. Ambele mașini s-au facut țandari. Accidentul…

- „Vom uza de caile de atac extraordinare. Este o sentința inumana", a declarat Bogdan Gust, avocatul barbatului, potrivit ziaruldeiasi.ro. In prima instanta, barbatul a primit 8 ani și 3 luni de inchisoare cu executare. Accidentul produs de Claudiu Pasnicu a avut loc in februarie anul…

- Nicolae Bivolaru, un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni. TRAGEDIE: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger…

- MOTIVATIE…Prins la cateva ore dupa comiterea accidentului, tanarul de 22 de ani din Vaslui a spus anchetatorilor ca a fugit de la locul faptei pentru ca s-a speriat. A mers cateva strazi mai departe si apoi a abandonat masina. In urma verificarilor oamenii legii au constatat ca autorul accidentului…

- Un tanar de 28 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fia adus astazi in fata judecatorilor Curtii de Apel Galati pentru confirmarea mandatului de arestare european si finalizarea procedurilor de extradare.

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…

- Tanarul, care a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din zona Arctic Gaești, a mai fost prins conducand Post-ul Informații noi despre cumplitul accident de la Gaești! Șoferul mai fusese prins conducand fara permis apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Activitatile de cercetare si investigare efectuate de politistii Biroului Rutier Baia Mare au dus la identificarea unei persoane care, dupa ce a accidentat cu autoturismul un pieton, a parasit locul faptei. Accidentul s-a produs luni dimineata, la ora 07.45, pe strada Piata Izvoare din municipiul Baia…

- Un polițist din Arad a fost retinut, in noaptea de marți spre miercuri, de catre colegii sai, dupa ce, beat fiind, a calcat cu mașina un biciclist care traversa regulamentar strada, pe o trecere de pietoni. Șoferul, agent de poliție la o secție din oraș, gonea cu viteza nebuna pe bulevard, in condițiile…

- Un subofiter de politie care s-a urcat beat la volan a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, marti dupa-amiaza. Soferul este cercetat penal pentru ucidere din culpa. Accidentul a avut loc in centrul municipiului Arad, pe trecerea de pietoni din fata…

- Tragedie pe o șosea din Arad! Un barbat de 68 de ani a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa regulamentar. La volan se afla un polițist, iar martorii spun ca acesta a franat abia dupa ce a trecut de trecere. Impactul a fost atat de puternic incat barbatul a fost aruncat la […] The post VIDEO /…

- In jurul orei 10.30, un TIR care circula dinspre Vaslui catre Iasi nu a adaptat viteza in curbe si s-a rasturnat pe partea stanga. Soferul a scapat teafar. Dupa aproximativ o ora, o ambulanta care venea de la Vaslui cu doi pacienti, respectiv o tanara de 19 ani si un altul de 16, in aceeasi curba, nu…

- Reprezentanții IJP Cluj au confirmat pentru actualdecluj.ro ca Ioan Bene a fost gasit in Italia, fara a preciza insa daca acesta s-a predat sau a fost identificat de autoritați. Autoritatile italiene au notificat autoritațile romane in 20 februarie, la o zi dupa ce Bene a fost gasit in localitatea…

- Sebastian, fiul fostului fotbalist Florin Pancovici, a fost gasit spanzurat in scara blocului unde locuia alaturi de parinți. Trupul neinsuflețit a fost gasit chiar de tatal sau, ex-jucator la Petrolul Ploiești, FC Bihor, Ceahlaul sau FC Vaslui. Sebastian Pancovici a lasat un bilet de adio in locuința.…

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut. Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, accidentul a avut loc in jurul…

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut.

- Soferul unui microbuz scolar din localitatea Ghergheasa (Buzau) a fost prins de politisti, la un control de rutina, in timp ce transporta catre casa 16 elevi. Inconștientul șofer avea o alcoolemie de 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat, noteaza news.ro. El este acum cercetat penal pentru conducere…

- Ieri, politistii din cadrul Serviciului Rutier au continuat activitatile pentru reducerea riscului rutier pe drumurile nationale, drumurile judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive si impunerii…

- • I s-a RIDICAT permisul de conducere pentru BAUTURA, de DOUA ori! Pacientii de la Centrul de Dializa Diaverum din Targu Jiu aduc grave acuzatii coordonatorului pe judet al ambulantelor BGS. Acesta coordoneaza in prezent patru masini de ambulanta, pacientii fiind adusi la centrul de dializa…

- O femeie de 40 de ani, din Bacau, a fost lovita de un autoturism, cind traversa regulamentar bulevardul 1 Mai din Suceava. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 17.00, și a fost provocat de un localnic de 41 de ani. Șoferul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Pe…

- Șoferul drogat care a facut praf mai multe mașini în Capitala a fost arestat pentru 30 de zile. Este acuzat de tentativa de omor. El a recunoscut ca, înainte de accident, luase droguri, dar susține ca nu a vrut sa omoare pe nimeni.

- Șoferul care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident rutier va ramane in arest timp de 30 de zile. Decizia a fost luata de magistrații bucureșteni. Șoferul care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident in Capitala va ramane in arest timp de 30 de zile. Decizia a fost luata de…

- Șoferul drogat care a provocat un accident in lanț pe Bulevardul Dacia a intrat cu intenție in cele trei mașini care așteptau la semafor. Voia sa iși omoare soția dar și pe pasagerii autoturismelor pe care le-a lovit.

- Accidentul a avut loc vineri seara in jurul orei 17.40 pe DN14 la intrarea in Șura Mare dinspre Sibiu. Doi șoferi sunt raniți. Șoferul unui turism condus spre Mediaș nu a adaptat viteza in...

- Polițiștii clujeni au depistat, joi seara, un conducator auto, de 70 de ani, care se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 01.02.2018, în jurul orei ora 18:55, politisti din cadrul Politiei municipiului Dej, Secția 5 Poliție Rurala, au depistat un barbat…

- Cinci persoane au fost ranite in accidentul rutier, una fiind in stare de inconstienta. Mai multe echipaje de la SMURD acorda asistenta medicala ranitilor, iar politistii audiaza martorii si fac masuratori la fata locului pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.

- Soferul care a provocat, in august 2016, un accident mortal soldat cu decesul a doua persoane, sot si sotie, in comuna Sancel, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Judecatoria Blaj a decis in 25 ianuarie 2018 ca inculpatul Miklos Geza Alexandru, din Stremt, se face vinovat de comiterea infractiunii…

- La data de 28 ianuarie 2018, in jurul orei 05.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj in timp ce actionau pe raza comunei Mihalt, au oprit, pentru control, un autobuz ce era condus de un barbat de 47 de ani, din comuna Mihalt. In autobuz se aflau 25 de pasageri. Soferul acestuia emana miros de…

- Un barbat din comuna Independenta, care a fost prins baut la volan, este ancheta penal de politistii calaraseni. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

- Polițiștii clujeni au depistat, azi-noapte, un conducator auto care se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 00:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Cluj au depistat un barbat, de 38 de ani, din Cluj-Napoca,…

- Fiul procurorului Stefan Noaja de la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, Bogdan Noaja, condamnat pentru trafic de droguri, a fost prins la volan, in Slatina, existand suspiciuni ca se afla sub influenta drogurilor. In septembrie, el a fost implicat in doua accidente, fiind suspect ca s-a drogat.

- Conducatorul auto a fost prins circuland cu aproape 100 de kilometri la ora pe strada Canta, desi limita de viteza din zona era de 50 de kilometri la ora. Mai mult, agentii de la Rutiera au descoperit ca vehiculul barbatului avea inspectia tehnica periodica expirata. Soferul a fost prins in cadrul unei…

- TRAGIC… Marian Bostan, tanarul care se afla la volanul masinii spulberate de un tren, la jumatatea lunii decembrie, in Gara Rosiesti, a murit. Starea lui era critica inca de atunci, intrucat suferise multiple traumatisme cranio-cerebrale. Dupa aproape o luna de coma, medicii, impreuna cu familia, au…

- Un teribil accident rutier s-a produs la intrare in satul Turea din comuna Girbau, chiar in prima zi de Boboteaza. Un barbat, in varsta de 43 de ani, din Sanpaul, a fost accidentat mortal de un autoturism, iar șoferul vinovat a fugit. 24 de ore le-a trebuit polițiștilor sa puna mana pe șoferul criminal,…

- TRAGEDIE. Detalii halucinante ies la iveala in cazul fetitei de 11 ani ucisa intr-un accident provocat de unchiul ei Dezvaluiri cutremuratoare despre tragedia zilei. Soferul care a provocat accidentul in care o fetita de 11 ani a murit, este unchiul copilei! Desi la inceput a negat totul, ulterior barbatul…

- Originar din Tatarani, Alexandru Daniel Buciumas a devenit spaima covrigariilor din oras. Si asta pentru ca, dupa ce a fost eliberat din spatele gratiilor, la jumatatea lunii noiembrie, condamnat pentru furt, a revenit la vechile indeletniciri. A cooptat doi minori de 12 ani, ambii din municipiul…

- Politistii rutieri au depistat in trafic un barbat care consumase o cantitate apreciabila de alcool. Soferul emana halena alcoolica si a fost dus la spital pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

- ACCIDENT CUMPLIT Un autocar romanesc s-a rasturnat in Ungaria. Soferul a adormit la volan Un autocar romanesc s-a rasturnat duminica, in Ungaria. In masina se aflau noua persoane, toate de nationalitate romana. Accidentul s-a produs din cauza ca soferul a adormit la volan. Autocarul venea din Franța…

- Sarbatori de cosmar pentru o tanara soferita din Buzau: ea a provocat vineri un accident cumplit in urma caruia tocmai mama ei, in varsta de 59 de ani, a murit. Alte trei femei, intre care o adolescenta de 17 ani, au fost ranite. Accidentul s-a produs vineri dimineata pe DN 2 B, pe Soseaua Spatarului…

- Soferul unui autoturism cu volan pe dreapta a intrat in alte 5 mașini oprite la semafor. Conform martorilor dar și medicilor, șoferul de 22 de ani a facut o criza de epilepsie și un picior i-a ramas blocat pe pedala de accelerație. In urma impactului cinci persoane au fost ranite si sase masini…

- Un tanar de 18 ani, beat și fara permis, a omorat cu masina un om si a bagat alti doi in spital. Accidentul s-a petrecut marti dimineata, in județul Salaj. „Un adolescent de 18 ani conducea un autoturism pe Drumul Județean 191D, iar la un moment dat, la ora 4.30, a lovit un grup de patru tineri, care…

- Traficul rutier pe Valea Oltului este blocat, vineri dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o duba. In urma impactului, autoturismul a luat foc, iar soferul a murit pe loc. Accidentul a avut loc la kilometrul 237 al Drumului National 7, in localitatea…

- Traficul rutier a fost blocat, vineri, mai bine de trei ore, pe DN 68A Lugoj-Deva, in urma unui accident violent soldat cu un mort și patru raniți grav. Accidentul a avut loc in jurul orei 10:30, pe raza localitații Coșevița, la kilometrul 53+700, la limita cu județul Hunedoara. Șoferul…

- Un barbat in varsta de 54 de ani, din Drobeta Turnu-Severin, care era sub influența bauturilor alcoolice, a fost prins in aceasta dimineata, in jurul orei 9.30, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu, iar la intersecția ...

- Accident grav in localitatea clujeana Aghireșu Fabrici, marți dupa-masa, acolo unde un barbat a intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit frontal de o alta condusa regulamentar de catre o femeie. In urma impactului, cei doi șoferi au fost raniți. Se pare ca barbatului i s-ar fi facut rau la volan.…

- Un ofițer SRI a provocat un accident mortal, dupa ce a consumat alcool. Un angajat din Serviciul Roman de Informații este anchetat dupa ce luni dupa-amiaza a lovit cu mașina o femeie, in localitatea Tancabesti, județul Ilfov. Accidentul a avut loc in jurul orei 18:00. Victima a fost lovita in timp ce…

- Unul dintre cei mai apreciati voleibalisti si-a pierdut viata dupa ce a adormit la volan. Lucian Matușoiu, fost voleibalist la Universitatea Craiova, a decedat într-un grav accident. Accidentul a avut loc în judetul Mehedinti si se pare ca fostul sportiv a adormit la volan, potrivit…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi seara, un conducator auto aflat la volan sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 14.12.2017, în jurul orei 17:26, politisti din cadrul Politiei municipiului Dej, Biroul Rutier, au depistat un barbat de 71 ani, din Dej, în…

- UPDATE 10: 35: Apar primele informații legate de accidentul de la Roșiești Gara. Șoferul mașinii Golf IV este Marian Bostan, are 24 de ani, de loc din Barboși. Se pare ca, din cauza ceții dense din aceasta dimineața, de la Roșiești, nu a vazut trenul care venea dinspre Iași. Sageata Albastra de pe traseul…