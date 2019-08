Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Zisu, un tanar originar din Adjud, a murit dupa ce a sarit intr-un lac din provincia Pavia din Italia pentru a-și recupera undița cazuta in apa. Barbatul s-a inecat sub privirile iubitei sale. Incidentul șocant a avut loc, joi, in rezervația naturala Parco Palustre din Lungavilla, unde romanul…

- Romanul a fost deja condamnat la opt ani de inchisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Potrivit instanței, Hapau livra o incarcatura pentru o firma din Italia și a traversat Canalul Manecii cu un feribot din Le Havre, Franța, pe 29 aprilie a.c. In camionul sau au fost gasite, in spatele unor…

- Un roman in varsta de 45 de ani a murit in Italia dupa ce o rusoaica beata l-a spulberat de pe strada pe conaționalul nostru care mergea pe o bibicleta. Luni, 22 iulie 2019, 21:51 Tragicul accident a avut loc in localitatea Capaccio Paestum, in provincia Salerno, a anunțat gazetaromaneasca.com. Romanul…

- Vasile Zabava, un barbat roman stabilit in Italia, a fost arestat de oamenii legii din peninsula dupa ce a vrut sa-i ucida in plina strada pe trei conaționali. Acesta a oprit mașina sa, un Fiat Punto, in fața unei alte mașini. Incidentul a avut loc in localitatea Casal di Principe, din regiunea Caserta,…

- Cutremurator! Un șofer de TIR l-a impușcat pe un alt șofer cu care s-a șicanat in trafic. Vezi unde a avut loc incidentul Un șofer de camion din Romania și un coleg de breasla portughez au avut ceva de imparțit in trafic, in Italia. Cei doi s-au șicanat pe traseu, iar, cand au ajuns intr-o parcare,…

- Un șofer de camion din Romania și un coleg de breasla portughez au avut ceva de imparțit in trafic, in Italia. Cei doi s-au șicanat pe traseu, iar, cand au ajuns intr-o parcare, s-au dat jos și s-au luat la harța. Cei doi și-au dat cate o palma. Ca sa fie și mai „convingator”, romanul a scos un pistol…

- Un avocat in varsta de 40 de ani a devenit primul primar transgender din Italia. Gianmarco Negri a castigat cursa pentru primarie desfasurata duminica, in paralel cu alegerile europene din Italia, intr-un orasel din nord considerat un fief al partidului de guvernamant de extrema-dreapta Liga, relateaza…