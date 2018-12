Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul roman Cristian Pletea si-a asigurat o medalie in proba masculina de simplu la Campionatele Mondiale de tenis de masa pentru juniori de la Bendigo (Australia), sambata, dupa ce s-a calificat in semifinale. Pletea l-a invins in optimi pe taiwanezul Hsin-Yang Li cu 4-0 (11-6, 11-8,…

- Jucatorii romani au obtinut doar trei victorii in meciurile disputate, ieri, in grupele preliminare ale probelor de simplu, la Campionatele Mondiale de tenis de masa pentru juniori, de la Bendigo (Australia). Printre ei, s-a regasit si sportiva legitimata la CS Farul Constanta Elena Zaharia. In primul…

- Jucatorii romani au obtinut doar trei victorii, prin Tania Plaian, Elena Zaharia si Dragos Florin Oprea, in meciurile disputate joi in grupele preliminare ale probelor de simplu, la Campionatele Mondiale de tenis de masa de la Bendigo (Australia). In Grupa a 8-a, Tania Plaian a dispus…

- Echipa masculina a Romaniei a ocupat locul cinci la Campionatele Mondiale de tenis de masa pentru juniori de la Bendigo (Australia), in timp ce echipa feminina s-a clasat pe sase. Formatia tricolora, invinsa in sferturi de Japonia, a intalnit selectionata Indiei in primul meci pentru pozitiile 5-8,…

- Nicolae Onica a cucerit azi medalia de bronz la total, la categoria cat. 96 kg, la Campionatele Mondiale de la Asgabat (Turkmenistan). Romanul a adunat 391 kg, fiind intrecut de iranianul Sohrab Moradi, 416 kg, si de chinezul Tao Tian, 407 kg. La stilul smuls, halterofilul tricolor a avut drept cea…

- Ștefan Mandel, un econimist roman stabilit in Australia a descoperit o formula cu ajutorul careia a caștigat la loterie de 14 ori! A hotarat sa impartașeasca tuturor sistemul, format din 6 pași, cu care trage de fiecare data lozul caștigator.

- Jucatorul constantean de tenis de masa Cristian Pletea a ratat si ultima ocazie de a se intoarce cu o medalie de la Jocurile Olimpice de Tineret, ce se disputa, in aceste zile, la Buenos Aires (Argentina). In ultima proba, cea pe echipe, Cristian Pletea a facut cuplu cu Andreea Dragoman, oprindu-se…

- Jucatorul constantean de tenis de masa Cristian Pletea s a oprit in sferturile probei de simplu a Jocurilor Olimpice pentru Tineret, intrecere care se disputa in aceasta perioada in Argentina, la Buenos Aires. Cristian a avut parte de un adversar foarte puternic, japonezul Tomokazu Harimoto favoritul…