Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a facut accident in Germania in timp ce era live pe Facebook, a comis gestul intenționat, a intrat intr-un TIR, potrivit Info Trafic 24. Tanarul Bogdan (22 de ani, originar din Deva) era „live” pe Facebook și le transmitea un mesaj celor apropiați. Tanarul lasa sa se ințeleaga ca vrea sa se…

- Un tanar șofer roman și-a transmis live pe Facebook, sinuciderea! Suparat ca iubita din Romania l-a parasit, acesta, in timp ce conducea o duba in Germania, a recurs la un gest extrem. A accelerat pana a ajuns la 170 km/h și s-a izbit intenționat de un TIR. Totul a fost transmis live!

- Un roman a facut accident in timp ce era live pe Facebook, pe o șosea din Germania. Mașina sa s-a izbit de un TIR, dupa ce tanarul a transmis un ultim mesaj familiei. Accidentul pare a fi produs intenționat de șofer. Scena teribila s-a consumat luni, imediat dupa ora locala 20.30 (ora Romaniei 21.30).…

- Un șofer roman care gonea pe strazile din Germania a intrat, se pare, intenționat intr-un tir. Barbatul era „live” pe Facebook și le transmitea un mesaj tulburator parinților. Incidentul a avut loc ieri, la ora 20.30 (ora 21.30, ora Romaniei). Tanarul le-a spus parinților ca vrea sa se sinucida fiindca…

- Presedintele Bancii centrale a SUA (Fed) Jerome Powell a apreciat miercuri ca proiectul de criptomoneda al retelei sociale Facebook ridica "multe ingrijorari serioase cu privire la viata privata, spalarea banilor, protectia consumatorilor si securitatea financiara", informeaza AFP. Reţeaua…

- Sinucidere socanta in Arad! Un tanar in varsta de 20 de ani si-a pus capat zilelor live pe Facebook, punandu-si capul pe sinele de tren. Edi Prodan a murit pe loc, lasand un gol imens in sufletele tuturor.

- "Mult succes echipei nationale de fotbal a Romaniei Under-21 in semifinala Campionatului European! Suntem alaturi de voi! #HaiRomania!", a scris Iohannis, joi, pe pagina sa de Facebook. Selectionata Romaniei s-a calificat in premiera in semifinalele unui Campionat European de fotbal Under-21. Joi, la…