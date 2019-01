Stiri pe aceeasi tema

- „Merg pana la capat. Multi imi transmit, de mai bine de un an, mesaje in care ma incurajeaza sa candidez la alegerile prezidentiale din acest an. Ca sa fie lucrurile clare, o spun acum: Da, voi candida la alegerile prezidentiale din acest an! Vreau foarte mult sa ofer o alternativa sanatoasa, un exemplu",…

- Presedintele Consiliului Judetean Teleorman, Danut Cristescu, a declarat, intr-un interviu in Ziarul Teleormanul, ca Liviu Dragnea este candidatul PSD la alegerile prezidentiale. Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, […]

- Codrin Ștfanescu ne-a spus ca aștepta rezultatele unei analize complexe dupa jumatatea lunii februarie 2019. "E devreme sa pot spune daca luam in calcul o candidatura a lui Pleșoianu sau alta. Noi, in prezent, am sondat sa vedem daca sa ne prezentam cu un candidat comun PSD - ALDE sau cu candidați…

- Liviu Plesoianu a anuntat, joi, intr-un live pe contul sau de Facebook, ca va candida la alegerile prezidentiale. „Merg pana la capat. Mulți imi transmit, de mai bine de un an, mesaje in care ma...

- „Merg pana la capat. Mulți imi transmit, de mai bine de un an, mesaje in care ma incurajeaza sa candidez la alegerile prezidențiale din acest an. Ca sa fie lucrurile clare, o spun acum: Da, voi candida la alegerile prezidențiale din acest an! Vreau foarte mult sa ofer o alternativa sanatoasa, un…

- Președintele Consiliului Județean Teleorman, Danuț Cristescu, e convins ca Liviu Dragnea va fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Ba mai mult, le va și caștiga. "Nu ca ne-am propus, vom castiga...

- "Pentru cele prezidentiale targetul nostru este ca viitorul presedintele sa fie un candidat din partea PSD-ALDE", a afirmat Liviu Dragnea, joi seara, la Antena 3. Intrebat daca intentioneaza sa candideze pentru functia de presedinte, Liviu Dragnea a spus ca isi doreste ca PSD si ALDE sa aiba…

- Liviu Pleșoianu a fost primul politician care și-a anunțat candidatura la prezidențiale, chiar daca PSD nu il susține! Deputatul PSD a fost urmat de Klaus Iohannis, care a declarat, oficial, ca va candida pentru un nou mandat. Liviu Dragnea le-a spus celor din PSD ca el nu prea ar vrea sa se in cursa…