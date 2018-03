Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea legislativa modifica in acest sens legea pentru alegerea presedintelui Romaniei."Este vorba de proiectul de lege privind alegerea presedintelui pe care PMP propune sa o amendeze astfel incat cetatenii romani care locuiesc peste hotare sa aiba cat mai multe sanse pentru a putea…

- Deputatii Partidului Miscarea Populara au depus miercuri, in Parlament, o initiativa legislativa care prevede introducerea la alegerile prezidentiale a votului prin corespondenta pentru cetatenii romani de peste hotare, a anuntat liderul grupului PMP de la Camera, Eugen Tomac. Propunerea legislativa…

- In partea a patra a interviului dat la Belgrad de fostul deputat Sebastian Ghița sunt atinse cele mai sensibile puncte din activitatea Binomului SRI-DNA, cele legate de implicarea in politica. Cum au jucat capii acestor instituții la alegerile prezidențiale din 2014, cum au incercat sa se implice in…

- Vladimir Putin, in varsta de 65 de ani, este caștigatorul alegerilor prezidențiale desfașurate duminica in Rusia. Putin va conduce țara inca 6 ani, dupa ce se afla la conducere de aproape 20 de ani. Rezultatele au fost anunțate dupa numararea a peste 99% din voturi. Putin a obținut peste 76 % din voturi…

- Actorul francez nu s-a dezis de indatoririle sale de cetatean rus si a mers sa-l voteze pe Putin. Cetatean rus din 2013, actorul francez Gerard Depardieu a votat duminica la Paris pentru alegerile prezidentiale din Rusia. „Putem sa va confirmam ca a votat deja”, a anuntat reprezentanta diplomatica de…

- Opozitia rusa si ONG-uri au denuntat mii de nereguli - transportarea alegatorilor cu autocarul de catre politie, amenintarea unor observatori, introducerea ilegala de buletine de vot in urne - in alegerile prezidentiale de duminica, in Rusia, vizand mai ales o crestere a nivelului prezentei intr-un…

- Bogdan Chirieac, prezent marți seara la Romania TV, alaturi de Ioan Ghișe, Eugen Tomac, Petre Roman și Codrin Ștefanescu, a comentat șansele pe care Iohannis le va avea la alegerile prezidențiale din 2019. In opinia lui Bogdan Chirieac, șansele ca Iohannis sa obțina un nou mandat sunt mici,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- PNL îl susține pe Klaus Iohannis pentru a candida pentru un nou mandat la prezidențiale. Propunerea a venit din partea președintelui PNL Ludovic Orban. Sute de liberali s-au reunit la Parlament.

- Mai mulți membri ai ALDE au facut referire la Calin Popescu Tariceanu ca posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2019. Printre aceștia s-a numarat și Norica Nicolai și Gratiela Gavrilescu.

- Congresul PSD ar putea aduce surpriza anului: vom afla numele candidatului partidului la alegerile prezidentiale de anul viitor. Tot mai multe voci din partid spun ca miscarile de trupe de la varful formatiunii sunt menite tocmai sa cearna prezidentiabilii. Printre cei care au fost nominalizati…

- Date fiind actualele probleme pe care le are cu justitia, dar si faptul ca nu se bucura de o foarte mare apreciere din partea romanilor, Liviu Dragnea se gandeste serios sa nu candideze el pentru functia de presedinte. In ultima perioada s-a discutat foarte mult pe marginea faptului ca primarul Capitalei,…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Biroul procurorului special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni si trei firme din Rusia luna trecuta de amestec in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l sustine pe Donald Trump.„Trebuie sa vad mai intai ce au facut. Dati-ne materiale, dati-ne informatii”, a spus Putin intr-un…

- Alegerile prezidentiale anticipate din Venezuela, programate la data de 22 aprilie, au fost amanate, vineri, cu o luna, a anuntat Consiliul National Electoral de la Caracas, relateaza site-ul BBC News.

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Victor Ponta, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2014 și-a anunțat intenția de a candida din nou. Fostul premier spune ca este pregatit din nou de competiție, insa, pentru 2019 va spune pas.

- Casa Alba intentioneaza sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, au anuntat miercuri inalti responsabili ai Administratiei Trump, respingand acuzatiile de "indulgenta" la adresa Moscovei, informeaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Greii din politica care au SCAPAT de vigilența…

- Bancile critica plafonarea dobanzilor la credite: Trimite clientii IFN-urilor in bratele camatarilor sau in cel mai fericit caz la case de amanet Proiectul de lege privind plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) la creditele acordate populatiei (ipotecare si de consum) a luat prin surprindere bancile,…

- Jurnalistul Radu Tudor i-a adresat secretarului general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, o intrebare cheie, in contextul in care Congresul PSD se apropie cu pași repezi. "Spune Ecaterina Andronescu: La Congresul din 10 martie, trebuie sa ne gandim la desemnarea unui candidat la președinția…

- Președintele american Donald Trump a recunoscut amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, a informat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, potrivit mass-media americane.Ea a spus ca Trump a afirmat deja acest lucru de mai multe ori, scrie paginaderusia.ro.

- Liviu Dragnea este impins de colegii de partid sa-si asume rolul de candidat la prezidentiale. I se cere liderului PSD sa anunte acest lucru cat mai repede, chiar la viitorul Congresul organizat la inceputul lunii martie. Ideea nu il incanta insa pe seful PSD. „Congresul ar trebui sa stabileasca si…

- Jocul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor se va face incepand cu luna iulie 2019, considera analistul politic Cozmin Gușa, care zice ca Iohannis este depașit de primarita Capitalei, Gabriela Firea

- Lovitura incredibila incasata de Klaus Iohannis. Se pare ca seful statului nu mai este in pole position pentru un al doilea mandat de presedinte. Analistul politic, Cozmin Gusa, devoaleaza marea surpriza. Jocul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor se va face incepand cu luna iulie 2019,…

- În total opt persoane, printre care presedintele rus Vladimir Putin, au fost confirmati în mod oficial ca participanti la alegerile prezidentiale ce vor avea loc în Federatia Rusa în 18 martie, a anuntat joi Comisia Electorala

- A aparut primul candidat pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor. Mircea Moise (74 de ani), un roman stabilit in Germania, a anuntat pe site-ul propriu ca are si un program de guvernare, care are insa niste propuneri socante. Moise propune supravegherea, prin ascultarea telefoanelor,…

- Conservatorul Nikos Anastasadis a fost reales duminica presedinte al Ciprului in al doilea tur de scrutin, obtinand intre 54,5% si 59,5% din voturile exprimate, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne si date publicitatii de postul public de televiziune RIK, informeaza EFE. …

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa în care nu s-a decis daca se va înscrie, sa fie decise doar de electorat. Întrebat miercuri la o televiziune de știri daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis în…

- Seful partidului liberal Al-Ghad, Moussa Mostafa Moussa, favorabil sefului statului Abdel Fattah al-Sissi, a declarat luni pentru AFP ca se prezinta la alegerile prezidentiale pentru a candida impotriva presedintelui egiptean in exercitiu, considerat favorit. Mai multi membri ai partidului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea adaugand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru Liviu Dragnea sau partidul.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a declarat duminica seara, la Romania TV, ca o treime din Guvern se va improspata, ea precizand ca spera sa fie cat mai multe femei ministru. Despre programul de guvernare, Firea a precizat ca iși va pastra in esența aceleași prevederi dar ca va introduce cateva programe…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca și-a rugat colegii din PSD sa nu o mai masoare in sondaje pentru alegerile preizdențiale pentru ca nu dorește sa candideze in anul 2019.”I-am rugat și pe colegii mei sa nu ma mai masoare in sondaje, sa nu imi mai vehiculeze numele…

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Potrivit lui Bogdan Chirieac, cea mai rea varianta pentru guvernare și pentru romani ar fi ca lucrurile sa nu fie tranșate, pastrandu-se status-quo-ul. Un conflict inghețat va macina ambele tabere și va fragiliza guvernarea, cu efecte in planul stabilitații politice și performanțelor guvernametale.…

- Viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov a lansat acuzații dure la adresa Statelor Unite ale Americii, despre care spune ca prin adoptarea unor sancțiuni impotriva Moscovei, incearca sa influențeze situația din Rusia, inainte de alegerile prezidentiale.

- Mai sunt doar 22 de luni pana la alegerile prezidențiale din 2019, iar Klaus Iohannis este singurul candidat sigur. PSD nu au inca un candidat desemnat, iar alte partide nu par sa fie relevante in aceasta discuție. Totuși, surpriza majora ar putea veni de la USR și Dacian Cioloș. Fostul ministru…

- Moscova nu intentioneaza sa invite observatori ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) la alegerile parlamentare din 2018, a anuntat joi Leonid Slutki, presedintele Comisiei pentru relatii internationale din Duma de Stat (camera inferioara rusa), relateaza agentia de presa oficiala…

- Sociologul Alin Teodorescu a vorbit, la Digi24, in contextul tensiunilor dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, despre cine ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. El a numit in acest sens doua femei cu grad de incredere ridicat: Gabriela Firea și Corina Crețu.Alin Teodorescu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, in primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala, informeaza Agerpres.ro. Intrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, in primavara acestui an, a candidatului…

- Senatorul Florin Carciumaru, președinte al PSD Gorj, a declarat la un post local de radio ca din punctul sau de vedere partidul o va sustine in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2019 pe Gabriela Firea. ”Dorinta este sa caștigam. Din sondaje la noi cel mai bine in partid sta doamna…

- "Sa stiti ca e si dorinta mea, si a altor colegi sa ne definim pana in primavara prezidentiabilul, sa il aparam cu dintii pentru ca va fi atacat de statul paralel. Colegii din tara vor sa-l vada pe cel care se va lupta cu Iohannis", a spus secretarul general adjunct al PSD. Ideea organizarii…

- Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu sustine ca nu se discuta o eventuala schimbare a presedintelui Liviu Dragnea, congresul avand trei teme...

- Bucurestenii pot apela linia verde 0800.800.868 pentru a sesiza problemele intampinate cu taximetristii, in cazul in care acestia refuza cursele, au comportament necivilizat sau negociaza pretul cursei, a anuntat, miercuri, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Viceprimarul Aurelian Badulescu a spus…

- Florentin Pandele nu are un salariu mai mare decat al soției sale, insa s-a ajuns aici pentru ca Gabriela Firea a devenit primar general al Bucureștiului, dupa ce a caștigat alegerile din iunie 2016.Florentin Pandele se afla, insa, la al cincilea mandat ca primar al Voluntariului. Primul…