- In octombrie anul trecut, Dana Grecu a divortat de tatal copiilor ei. Actele au fost semnate la notar si s-au despartit pe cale amiabila. Abia in urma cu cateva zile, jurnalista a facut anuntul socant, in cadrul emisiunii lui Mihai Gadea. Ea le-a spus telespectatorilor ca o cheama Dana Cheara, fara…

- Anunțul divortului Danei Grecu de soțul sau, dupa mai bine de 20 de ani de casnicie, a starnit curiozitate. Sursele DAS au dezvaluit pentru CANCAN.RO, ca prezentatoarea TV si Bogdan Grecu au divortat de mai bine de doua luni. Actele separarii oficiale au fost semnate la notar si ei s-au despartit pe…

- Imediat a iesit la iveala faptul ca sotul ei, Bogdan Grecu, are o noua iubita, Ioana Toma. Atat Bogdan, cat si Ioana isi etaleaza relatia pe retelele sociale si par foarte fericiti impreuna. Daca vestea divortului i-a luat prin surprindere pe fanii Danei Grecu, apropiatii familiei nu au fost asa de…

- O informație bomba despre Dana Grecu iese la iveala. la numai o luna de de la divorț, aceasta s-a maritat cu un medic. In urma cu cateva zile, prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a anunțat la TV ca a divorțat de cel care i-a fost partener de viața, Bogdan Grecu . Bogdan Grecu are o relație cu o…

- O veste bomba a stanit controverse in randul opiniei publice, la inceput de 2018. In cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, prezentate de catre Mihai Gadea, Dana Grecu a lasat sa se ințeleaga ca a divorțat de Bogdan Grecu, dupa o casnicie de aproape 20 de ani.Fost angajat in cadrul MApN, Bogdan…

- Cele mai noi informatii in legatura cu divortul Danei Grecu de tatal copiilor sai au scos la iveala adevaratul motiv al despartirii dupa mai bine de 20 de ani de la nunta. Prezentatoarea TV si Bogdan Grecu au divortat de mai bine de doua luni. Actele separarii oficiale au fost semnate la notar si ei…

- Cele mai noi informatii in legatura cu divortul Danei Grecu de tatal copiilor sai au scos la iveala adevaratul motiv al despartirii dupa mai bine de 20 de ani de la nunta. Sursele DAS au dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, ca prezentatoarea TV si Bogdan Grecu au divortat de mai bine…

- Daca totul a pornit de la stadiul de zvon, in cursul zilei de ieri despartirea s-a concretizat si imagini cu sotul Danei Grecu si cu noua iubita a acestuia au aparut in spatiul virtual, scrie cancan.ro. Citeste si Cat de bogat este fostul sot al Danei Grecu. Ce a pierdut prezentatoarea TV…

- Ioana Toma, actuala iubita a lui Bogdan Grecu, si-a sters contul de Facebook, dupa ce a primit mai multe mesaje transante in care i s-a reprosat ca a distrus o casnicie de peste 20 de ani, dar si ca ea si afaceristul si-au cladit fericirea pe tristetea Danei Grecu.

- Amanta lui Bogdan Grecu, Ioana Toma, și-a șters contul de Facebook. Motivul este legat de faptul ca i s-a reprosat faptul ca a distrus casnicia de 20 de ani pe care vedeta trustului Intact, Dana Grecu, o cladise cu Bogdan Grecu.

- Amanta, actualmente iubita OFICIALA a lui Bogdan Grecu, Ioana Toma, și-a șters contul de Facebook. Motivul nu poate fi altul decat ca lumea i-a reprosat faptul ca a distrus o casnicie de 20 de ani, cu doi copii. Un comentator reprosandu-i ca este nedrept fata de fiul si fiica lor, ceea ce au facut cei…

- Invitata in emisiunea lui Mihai Gadea de la Antena 3, Dana Grecu a dat publicului o veste neașteptata. Ea a spus ca divorțeaza de soțul ei dupa aproape 20 de ani de casnicie și doi copii impreuna. Imediat a ieșit la iveala faptul ca soțul ei, Bogdan Grecu, are o noua iubita, Ioana Toma. Atat Bogdan,…

- Victor Becali a mers sa sarbatoreasca la un restaurant din Pipera, cunoscut drept locul de intalnire al familiei, imediat dupa ce a fost eliberat. Fostul impresar a fost insotit de un alt barbat cu care a purtat o discutie. Victor Becali a vorbit la telefon si a ras pe tot parcursul conversatiei,…

- A fost o veste șocanta pentru admiratorii Danei Grecu, realizatoarea de la Antena 3, atunci cand a facut publica desparțirea de tatal copiilor ei. Dar nu și pentru apropiați. Toți cei din jurul lor știau ca soțul Danei are o amanta de ani buni și ca cei doi sunt legați doar formal, de actele casatoriei…

- Realizatoarea Antenei 3 Dana Grecu a anunțat saptamana aceasta ca are un nou nume, Dana Chera, luand prin surprindere pe toata lumea. Povestea din spatele anunțului ascunde detalii tulburatoare pentru jurnalista. Dana Grecu a divorțat de soțul sau cu care avea o relație de peste 20 de ani, din care…

- Fostul sot al prezentatoarei TV a fost etichetat intr-o poza de partenera sa, careia i-a marturisit public ca o iubeste, chiar daca nu a folosit cele doua cuvinte de care, cei mai multi dintre barbati se feresc. Acest lucru s-a intamplat cu cateva ore inainte ca Dana Chera sa anunte despartirea de…

- Anul 2018 a inceput cu o veste exploziva in lumea din showbiz! Cunoscuta realizatoare TV Dana Grecu si-a anuntat divortul de barbatul cu care era casatorita de aproape 20 de ani, dupa ce a marturisit ca se numeste Dana Chera. Bogdan Grecu are deja o noua partenera, despre care a marturisit public ca…

- Dana Grecu a facut aseara un anunț care a șocat pe toata lumea. Jurnalista și realizatoarea TV a anunțat ca și-a schimbat numele și ca, implicit, a divorțat. Dana Grecu, in varsta de 40 de ani, a fost invitata in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, unde aceasta i-a marturisit lui Mihai Gadea ca…

- Prima imagine cu fostul soț al Danei Grecu și iubita lui a fost postata pe contul de socializare, chiar de femeia care l-a cucerit definitiv pe Bogdan Grecu. Bruneta a avut prima reacție. Ioana este in culmea fericirii și a marturisit public acest lucru. „Cand visurile noastre devin realitate dupa…

- Anul 2018 a inceput cu o veste exploziva in lumea din showbiz! Cunoscuta realizatoare TV Dana Grecu si-a anuntat divortul de barbatul cu care era casatorita de aproape 20 de ani, dupa ce a marturisit ca se numeste Dana Chera. Bogdan Grecu are deja o noua partenera, despre care a marturisit public ca…

- Surpriza in direct! Anunț-șoc facut de cea pe care cu toții o știam, de ani de zile, drept Dana Grecu! Mai exact, aceasta a fost invitata la Sinteza Zilei, iar in fața lui Mihai Gadea, s-a prezentat in direct, drept Dana Chera, lasand sa se ințeleaga ca a divorțat. Insa, la inceputul emisiunii, jurnalista…

- Trupurile sotilor Maleon au fost depuse la capela Cimitirului Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Iasi. Ceremonia de inhumare incepe la ora 12.00. Zeci de oameni, din randul familiei, prietenilor si colegilor celor doi sunt deja prezenti la capela mortuara, pentru a-si lua ramas bun de la Anda si Bogdan…

- Fericire mare in familia Deliei! Asteptarea a luat sfarsit pentru Oana Matache, care si-a strans fetita in brate pentru prima data. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are prima fotografie cu cea mai asteptata fetita din showbiz, care a venit pe lume in urma cu cateva minute.

- Șeful SRI Prahova a produs un accident rutier mortal, pe DN1, pe trecerea de pietoni, în localitatea Tâncabești din județul Ilfov. Potrivit surselor Realitatea TV, soferul avea alcoolemie de 0,45 mg/1000 l alcool pur în aerul expirat.

- Nadine, care s-a intors pe bancile șoclii la 40 de ani, a facut publica prima imagine cu ea la liceu. Nadine, pe numele ei intreg Nadine Voindrouh, care anul acesta a implint 40 de ani, s-a facut remarcata in showbiz-ul din Romania dupa ce a partcvipat la show-ul „Școala Vedetelor”. Ulterior, vedeta…

- Incepand cu ora 11.00, noul Duster, cu mai multe variante de motorizare, inclusiv Prestige, varful de gama, este prezent in show-roomul de la Motor Grup Vaslui. Vasluienii care vor veni la show-roomul Motor Grup in zilele de vineri, sambata și duminica vor fi inscriși la o tombola, la care se poate…

- Au aparut primele imagini cu minorii care l-au ucis cu cruzime pe șoferul din Calarași.In plus, ies la iveala detalii șocante in cazul asasinatului comis la Calarași. La exact o saptamana de la oribila fapta aceștia au fost prinși. Instanța de la Tribunalul Calarași a hotarat arestarea preventiva a…

- Primele imagini din show-ul de aventura „Asia Express”. Startul competiției a avut loc in Vietnam, care se dovedește a fi o destinație mult mai dura decat s-au așteptat cu toții. Pentru cele 7 perechi de vedete urmeaza un traseu de aproape 5000 de km pe care trebuie sa il parcurga descurcandu-se singuri…

- Medicul embriolog Diana Cocei, cu o experienta de 20 de ani in domeniul reproducerii umane asistate, vine la Adevarul Live sa ne povesteasca despre primele incercari, despre primele reusite, despre esecuri, dar si despre cele mai noi descoperiri in ceea ce priveste cresterea sanselor de a concepe ale…

- Printii si miliardarii arestati la inceputul lunii, in Arabia Saudita, sunt in continuare prizonieri intr-o inchisoare de lux. De trei saptamani sunt inchisi intr-o aripa a hotelului Ritz Carlton. O echipa BBC a primit permisiunea sa filmeze in interior. Sunt primele imagini facute publice dupa momentul…

- Printii si miliardarii arestati la inceputul lunii, in Arabia Saudita, sunt in continuare prizonieri intr-o inchisoare de lux. De trei saptamani sunt inchisi intr-o aripa a hotelului Ritz Carlton.

- Stela Popescu a debutat pe micile ecrane in 1958, in ”Alo? Ați greșit numarul”, o comedie romatica, de situații, cu accente de muzical. La 23 de ani, joaca alaturi de Iurie Darie ori Ștefan Tapalaga rolul Veronicai, o studenta la sport. Pelicula este una eveniment, deoarece, in 1958 - anul retragerii…

- Hennessey Venom F5 a fost proiectat de divizia Hennessey Special Vehicles, avand un propulsor V8 biturbo de 1622 de cai putere și, susțin inginerii sai, o viteza maxima de 482 km/h, automarket.ro.

- Tenismena americana in varsta de 36 de ani s-a maritat, joi, cu miliardarul Alexis Ohanian (34 de ani). Fostul numar 1 mondial a ales ca tema pentru nunta „Frumoasa și Bestia”, iar invitații nu au avut voie sa faca publice imagini de la eveniment.Serena a avut doua rochii, una pentru ceremonie…

- “Printre primele afișe din inceputuri, anii 50 ai secolului trecut”, a scris, pe o rețea de socializare, cel care a postat fotografiile. Post-ul Imagini de colecție. Primele afișe de spectacol de la Teatrul de Stat de Papuși Alba Iulia apare prima data in ProAlba .

- Un cutremur puternic s-a produs duminica, la granița dintre Iran și Irak: conform relor mai recente informații, doar în Iran și-au pierdut viața peste 200 de persoane, iar zeci de mii au ramas fara un acoperiș de-asupra capului.

- In urma cu cinci luni, familia lui Jay-Z și a lui Beyonce s-a imbogațit cu doi moștenitori, gemenii Rumi și Sir. Și daca nu v-ați dat seama, primul nume ii aparține fetiței, iar al doilea baiețelului. Ei bine, celebrii parinți n-au fost foarte darnici cu fotografiile micuților lor, insa, weekendul trecut,…

- Simona Halep a ales micul oraș italian Portofino pentru a petrece o vacanța liniștita alaturi de iubitul sau, a carui identitate este insa necunoscuta. Cei doi au fost surprinși plimbandu-se prin Portofino, dar și in timp ce se aflau impreuna la masa, la un restaurant din oraș. Simona Halep,…

- Tragedie in zona Cetatii dacice Banita si a Pesterii Bolii, din judetul Hunedoara. Trei muncitori au fost surprinsi de un mal de pamant. Medicii de la Ambulanta informeaza ca victimele sunt posibil decedate.

- Mihail Vlasov, fostul presedinte al Camerei de Comert a Romaniei, a parasit, vineri dupa-amiaza, Penitenciarul Vaslui, dupa ce magistratii au hotarat punerea lui in libertate. Intrebat care este primul lucru pe care il va face dupa eliberare, Vlasov a spus ca va spune "La revedere" jurnalistilor care…

- Jeep a publicat primele imagini cu noua generație Wrangler și a versiunii Unlimited despre care afirma ca beneficiaza de un design modern și numeroase sisteme de asistența. Toate detaliile vor fi facute publice in 29 noiembrie.

- O șoferița a lovit un stalp pe bulevardul Aviatorilor din Capitala. O conducatoare auto care, potrivit martorilor, vorbea la telefonul mobil in timp ce conducea, fara sa foloseasca un sistem hands-free, a lovit un stalp de iluminat de pe bulevardul Aviatorilor din Capitala, sambata seara, pe sensul…

- [citeste si] "Eu, de la Dana Grecu, vreau inima ei. In urma cu cațiva ani, a venit la mine, plansa toata, ca trebuie sa se opereze, de urgența, pe inima. Descoperise ca are o gaura in inima. Am rugat-o sa mearga la alt medic, in Germania. Cel din acolo, care era unul dintre cei mai buni specialiști,…

- Fara sa știe, Radu Tudor a venit in platou, amintindu-i de zilele in care faceau impreuna emisiune. "S-a refacut echipa de la 'Ordinea zilei'. Doamne, ce dor imi este de tine cateodata! Zece ani ne-am mancat sufletul", a zis Dana Grecu. [citeste si] "Știi cate…

- Antonia, primele declarații despre fosta soție a lui Velea. Artista a vorbit sincer despre cum a inceput relația din ei, iar marturisirile interpretei i-a luat prin surprinde pe toți. Antonia a ținut sa precizeze ca daca Alex Velea ar fi avut o casnicie fericita, cel mai probabil intre ei nu se intampla…

- Mama romanului ranit in atacul armat din Las Vegas anunta, intr-o postare pe Facebook, ca fiul ei a iesit de la Terapie Intensiva si ca starea lui se amelioreaza cu fiecare zi care trece. Ea spune ca recuperarea va fi indelungata si multumeste tuturor pentru sprijinul acordat.