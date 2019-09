Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Dambovita, in aceasta dimineata. Un tanar militar in varsta de 35 de ani a fost gasit mort, in aceasta dimineata, in garajul unei unitati militare din Titu, scrie Observator.tv. In...

- Un militar a fost gasit spanzurat, sambata dimineața, in Dambovița, intr-un garaj al unitații militare. Se pare ca militarul avea probleme in familie.Potrivit reprezentanților Poliției Dambovița, sambata dimineața, polițiștii din Titu au fost sesizați prin 112 ca un barbat de 35 de ani, din…

- "Mi se pare fascinanta apetența romanului pentru victimizare. Azi dimineața, intarzieri mari la metrou. Diverși s-au plans pe net de lipsa de respect a... statului, desigur, fața de ei, contribuabili care muncesc. Și da-i și lupta, in prelungi lamentari despre soarta cetațeanului care face…

- Un militar, in varsta de varsta de 39 de ani, s-a sinucis duminica, cu arma de serviciu, in incinta Scolii Militare din Saumur (EMS), aproape de finalul ceremoniilor de Ziua Nationala a Frantei. Barbatul a fost gasit inconștient in incinta EMS și nu a mai putut sa fie salvat, potrivit news.ro. Inainte…

- Moartea unui medic stomatolog din Timișoara, care a decis sa-și puna capat zilelor la doar 39 de ani, a cutremurat o intreaga comunitate. Potrivit ProTV, tanarul și-a taiat venele, apoi s-ar fi spanzurat. El a fost gasit de soția lui in baia locuinței, marți. Aceasta a sunat la 112, insa medicii sosiți…

- Marcel Ionel Lepa, barbatul care a ucis un politist in urma cu o saptamana s-a sinucis, luni dimineata, in Penitenciarul Popa Sapca din Timisoara. Reprezentantii Ambulantei au incercat sa il resusciteze, insa fara succes. Marcel Ionel Lepa, barbatul care a ucis un politist in urma cu o saptamana s-a…

- Marcel Ionel Lepa, cel care a împușcat mortal un politist în urma cu o saptamâna s-a sinucis, în aceasta dimineata, în Penitenciarul Popa Sapca din Timisoara. La Penitenciarul „Popa Sapca” din Timisoara a fost deschisa o ancheta interna dupa…