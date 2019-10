Stiri pe aceeasi tema

- Cazul dispariției romancei Dana Leonte care locuia in Spania s-a incheiat tragic. Dupa ce cainele unui fermier a gasit un fragment de os ce parea a fi uman, polițiștii au prelevat probe ADN care au aratat ca este vorba despre tanara disparuta. In urma descoperirii fragmentului de os, Sergio…

- Cetațeanul olandez, principalul suspect in cazul uciderii Adrianei, fata in varsta de 11 ani din Dambovița, s-a sinucis. Barbatul s-ar fi aruncat in fața trenului, dupa cum transmite Antena...

- Principalul suspect in cazul uciderii fetiței de 11 ani din Gura Șuții, este conform unor surse, un cetațean olandez. Acesta Post-ul Un cetațean strain este principalul suspect in cazul de la Gura Șuții apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Au trecut cateva ore de cand Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a comunicat familiei Alexandrei Macesanu ca ADN-ul fiicei lor, de 15 ani, se gaseste in butoiale lui Gheorghe Dinca, din Caracal. Si s-ar parea ca Alexandra n-ar fi singura victima a "monstrului" din Caracal!

- Tanarul roman acuzat ca a comis o crima in Marea Britanie, in urma cu 6 ani, a fost arestat preventiv. Cristian Sabau, in varsta de 27 de ani, și-a dat deja consimțamantul sa fie judecat in Marea Britanie.

- Dej24.ro a intrat in posesia unei fotografii cu Cristian Sabou, in varsta de 27 de ani, din Dej, principalul suspect in cazul crimei Valeriei Graves. Pe 30 decembrie 2013, Valerie Graves, in varsta de 55 de ani – mama și bunica – a fost gasita ucisa in casa sa din Bosham, West Sussex, Marea Britanie.…