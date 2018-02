Stiri pe aceeasi tema

- Calin Catalin Vargolici, in varsta de 30 de ani, din Roman, este cautat pentru tentativa de omor, dupa ce, vineri dupa-amiaza, a fost filmat in timp ce și-a aruncat propriul tata de la etajul trei al blocului in care locuia. "Barbatul se numește Vargolici Calin Catalin in varsta de 30 de ani,…

- Cine este barbatul care și-a impins tatal de la balcon in Roman. Calin Catalin Vargolici, tanarul acuzat ca ar fi vrut sa-și omoare parintele, este cautat de polițiști care au facut publice semnalmentele suspectului. Polițiștii din județul Neamț sunt in alerta pentru a-l prinde pe tanarul acuzat ca…

- Barbatul de 56 de ani a ajuns la spital vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la balconul locuinței sale. Acesta a fost impins chiar de fiul lui. Barbatul a cazut mai intai pe terasa de la etajul I și apoi pe o porțiune de pamant, nu de beton. Socati de cele vazute, cativa trecatori au sunat…

- In varsta de 61 ani, un barbat din orasul Stei este in atentia politistilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bihor, dupa ce a reusit sa se pensioneze mai devreme decat ar fi avut dreptul. Barbatul a prezentat o adeverinta falsa care atesta ca a lucrat in conditii periculoase.…

- In ultima vreme mulți comercianți, dar și banci au confirmat ca pe piața au aparut multe bancnote false. In județul Bacau, spre exemplu, s-a inregistrat o creștere semnificativa in ultima perioada.

- Un roman angajat la o ferma din provincia siciliana Ragusa a fost snopit in bataie de patronul sau, dupa ce a furat o butelie de gaz pentru a se incalzi. Proprietarul fermei, un politician local, era in atentia autoritatilor pentru cazuri de exploatare a fortei de munca. Poliția l-a arestat pe Rosario…

- APEL O tanarain varsta de 19 ani, din municipiul Barlad, județul Vaslui, a plecat de acasa, fara a mai reveni panain prezent. Poliția din Barlad anunța ca in ziua de 12 februarie a.c., }anțu Andreea, in varsta de 19 ani, din municipiul Barlad, a plecat in mod voluntar de la domiciliu și nu a mai [...]

- Alerta și apel al poliției catre populație! Poliția germana a anuntat ca a demarat de urgenta cautari pentru un roman evadat din spitalul de psihiatrie ZfP Emmendingen, unde fusese dus pentru o evaluare.

- Alerta și apel al poliției catre populație! Poliția germana a anuntat ca a demarat de urgenta cautari pentru un roman evadat din spitalul de psihiatrie ZfP Emmendingen, unde fusese dus pentru o evaluare.

- Conform unei informatii confirmate de purtatorul de cuvant al politiei, este vorba despre o cladire de pe Bulevardul Regent din Bruxelles.Ca masura de precautie, politia aplica procedura standard pentru cazurile de prezenta a antraxului. Aceasta implica interventia protectiei civile si…

- Tanara mergea pe trotuar, iar in apropiere de hotelul Caballo Blanco, din El Puerto, Cadiz, a fost atacata de un barbat. Acesta a amenintat-o cu un cutit, a tras-o in cladirea parasita a hotelului unde a violat-o, apoi a fugit. Politia il cauta acum in toata provincia Cadiz, dar ia in calcul…

- O noua tentativa de omor la metrou. Un barbat a impins o femeie sub tren. Victima, intre moarte si viata. Un italian de 47 de ani a fost arestat, in cursul noptii de vineri spre sambata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a impins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sambata politia…

- Un italian de 47 de ani a fost arestat, în cursul noptii de vineri spre sâmbata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a împins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sâmbata politia italiana, transmite dpa. Incidentul a avut loc vineri, în statia…

- Durere fara margini in familia unei tinere din Buzau, care și-a pus capat zilelor, inghițind miercuri seara un pumn de pastile. Diana Merișan avea 23 de ani și era mamica unei fetițe de un an. Tanara locuia cu iubitul ei și fetița acestora in varsta de un an in același bloc cu parinții fetei, pe […]…

- Inspectoratul Național de Investigații solicita ajutorul cetațenilor la identificarea persoanelor care apar in imaginele video de mai jos, noteaza NOI.md. Aceste persoane sunt cautate de ofițerii de investigații fiind suspectate de comiterea furturilor in serie de mijloace banești de/din terminale …

- Barbatul de 39 de ani din localitatea buzoiana Bozioru este acuzat de santaj si rele tratamente aplicate minorului, el fiind arestat preventiv pentru 30 de zile. Masura a fost dispusa dupa ce medicii psihiatri au descoperit ca barbatul si-a maltratat copilul cu buna stiinta, avand discernamant.…

- Un individ este cautat de polițiștii din Barlad dupa ce in noaptea de luni spre marți, a spart doua autoturisme parcate in fața unei case. Intreaga scena a fost suprinsa de camerele de supraveghere.

- Marele exod al romanilor stabiliti in strainatate a inceput pe data de 2 ianuarie. In punctele de trecere a frontierei s-au format cozi care se intind pe kilometri buni. Cifrele furnizate de catre Politia de Frontiera arata ca in ultimele 24 de ore un roman pe minut au parasit tara. Situatia la frontiera,…

- La 31 de ani, Claudiu Keseru i-ar putea calca pe urme lui Ilie Dumitrescu daca va accepta propunerea celor de la CF Atlante de a se transfera in liga secunda din Mexic. Fox Sports noteaza ca Atlante si-a indreptat privirea spre Europa, acolo unde cauta un golgheter pentru noul an. Noul presedinte…

- Un tanar actor din Botosani spune ca a fost amendat de politisti doar fiindca a raportat un furt la 112. Politia confirma motivul amenzii. Autorul reclamatiei a fost martorul unui furt din buzunare. Dupa ce a anuntat politia si a fost legitimat, a fost amendat pentru apel nejustificat la 112.

- Mai mulți colindatori au fost arestați și mașina le-a fost incendiata in India, fiind acuzați ca au incercat sa converteasca un barbat la creștinism, scrie AFP. Zeci de catolici au fost arestați de poliția indiana in timp ce cantau colinde de Craciun dupa ce au fost acuzați ca incearca sa converteasca…

- Un barbat din Austria imbracat in Moș Craciun obligat sa-și dea jos barba pentru ca incalca legea privind purtarea valului islamic, ținuta tradiționala a femeilor musulmane, scrie Daily Mail. Barbatul care s-a imbracat in Moș Nicolae și mergea spre o școala a fost oprit de poliție in trafic. Un ofițer…

- Politia a fost sesizata de catre o femeie, dupa ce fiica sa in varsta de 17 ani a disparut fara urma din spitalul din Braila unde era internata. Aceasta a parasit spitalul fara acordul personalului medical.

- Dinamo a ramas fara capitan: Paul Anton, la Anji Mahacikala. Capitanul roș-albilor va evolua pentru o formație pe la care au trecut Eto’o sau Roberto Carlos, scrie prosport.ro. Anton ar urma sa plece in zilele urmatoare in Rusia pentru a efectua vizita medicala și daca totul este in regula, mijlocașul…

- Bucureștenii au fost șocați marți seara, la aflarea veștii ca o femeie a impins-o intenționat pe șinele de la metrou pe o tanara de 25 de ani, cauzandu-i acesteia moartea. La cateva minute de la acest incident, care a avut loc la stația de metrou Dristor 1, a ieșit la iveala faptul ca femeia mai incercase…

- Momente de panica la metroul din București! Poliția este in cautarea unei femei de aproximativ 40 de ani, care se face vinovata de crima și de tentativa de omor, dupa ce in aceeași a impins doua femei pe șinele de metrou de la stațiile Dristor 1 și respectiv, Costin Georgian.

- Teroare la metroul bucurestean in aceasta seara. O femeie de aproximativ 45 de ani a impins doua femei in fata metroului. Una dintre acestea a scapat, dar a doua a incetat din viata. Politia a oferit primele detalii despre procedeul criminalei, dar a si anuntat ca victima care a scapat a mers la…

- Femeia respectiva a incercat sa omoare și alta tanara, marți. Aceasta din urma a venit la Poliție, pentru a povesti ce i s-a intamplat, abia in jurul orei 20:00, deși evenimentul a avut loc la ora 15:00. Politia solicita sprijin din partea tuturor persoanelor care pot oferi informatii despre…

- Momente de panica la metroul din București! Poliția este in cautarea unei femei de aproximativ 40 de ani, care se face vinovata de crima și de tentativa de omor, dupa ce in aceeași a impins doua femei pe șinele de metrou de la stațiile Dristor 1 și respectiv, Costin Georgian.

- Legenda Meșterului Manole este cunoscuta de toata lumea. Insa, cine era de fapt Ana, soția zidita in pereții Manastirii Curtea de Argeș, este o alta poveste. Legenda Meșterului Manole face trimitere la unul dintre miturile fundamentale ale poporului roman, acela ca nimic nu se poate cladi si nimic…

- Politistii de frontiera din cadrul sectorului bihorean Valea lui Mihai au depistat 13 cetateni afro-asiatici care, ajutati de un roman, voiau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pentru a ajunge...

- Polițiștii din orașul Sangeorz-Bai, județul Bistrița-Nasaud, au impușcat vineri seara un barbat care i-a atacat in timp ce aceștia incercau sa aplaneze un conflict, agresorul lovindu-l pe unul dintre polițiști cu o bata in cap. Acesta a murit ulterior la Spitalul de Urgența din Bistrița, unde a fost…

- Politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Vișeu de Sus au depistat un autoturism marca Mercedes CLA 200 D in valoare de peste 35.000 euro, care figura in bazele de date ca bun cautat pentru confiscare. In data de 8 decembrie a.c., in jurul orei 17.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F.…

- Cristian Dogaru, cercetator roman la Universitatea britanica Suffolk a sesizat CNATDCU in privinta lucrarilor de doctorat realizate de senatorul PSD Serban Nicolae si de ministrul sanatatii, Florian Bodog.

- Un român a fost ucis în Anglia, iar suspecții sunt trei barbați și doua femei. Momentan nu se cunosc mai multe detalii despre felul în care și-a pierdut viața, însa polițiștii fac cercetari în acest caz. Fiica barbatului, Maria Alexandra a facut un apel…

- „Anul trecut, macar, am fost mintiti ca 152 mil. lei ar urma sa fie alocati de catre Guvern pentru finalizarea soselei ocolitoare a Municipiului Iasi. Au ajuns 0 lei la Iasi, a fost o minciuna. Dar macar s-au sinchisit sa ne minta. Anul acesta ne-au transmis pe fata: voi, iesenii , nu existati in proiectele…

- Simon a anuntat, in cadrul discutiilor, ca intregul pachet legislativ privind reglementarea sistemului de redevente al concesiunilor resurselor minerale, petroliere si hidrominerale va fi revizuit si va fi votat in Parlament in luna februarie a anului viitor.”Nu exista o regula (legata…

- Șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, a declarat marți ca agresorul polițistului din Suceava, ce a fost lovit in cap cu o sabie, nu se afla la prima intalnire cu Poliția, el fiind cercetat in acest an intr-un alt dosar de crima organizata. "Fac precizarea ca agresorul nu este la prima…

- Peste 60 de straini, care au fost depistati la bordul unei ambarcatiuni pe Marea Neagra, au solicitat acordarea unei forme de protectie internationala din partea statului roman, fiind cazati in centrele din administrarea Inspectoratului General pentru Imigrari.La sfarsitul saptamanii trecute, politistii…

- In cursul saptamanii trecute, 65 de straini, care au fost depistați la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, au cerut azil in Romania, conform Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). Polițiștii de imigrari au preluat, la sfarșitul saptamanii trecute, de la Poliția de Frontiera, 65 de persoane…

- Cei peste 60 de cetațeni straini, care au fost depistați de Garda de Coasta la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, in noaptea de 27 spre 28 noiembrie, fiind ulterior aduși in Portul Constanța, au solicitat acordarea unei forme de protecție internaționala din partea statului roman, fiind cazați…

- Politia economica din Italia a perchezitionat birourile casei de moda Gucci, in cadrul unei investigatii referitoare la evaziune fiscala, a declarat o sursa apropiata situatiei, citata de Reuters.“Gucci confirma ca asigura o colaborare totala cu autoritatile si are incredere in corectitudinea…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Târg de Craciun din Potsdam, în apropiere de Berlin, a anuntat politia germana vineri, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit într-un pachet depus într-o farmacie, a specificat pe Twitter politia care a…

- Polițiștii britanici din comitatele Devon și Cornwall angajeaza vorbitori de limba romana. Autoritațile au dat publicitații un anunț potrivit caruia recruteaza personal, iar cunoașterea limbii romane reprezinta un avantaj. „Așteptam in special aplicații din partea oamenilor care nu sunt bine reprezentanți…

- Poliția din Florida anunța ca au arestat un barbat suspectac ca este criminalul care a ucis patru oameni in doua luni. Acesta iși alegea victimele intamplator, ceea ce a facut și mai grea identificarea sa, scrie BBC News. Howell Emanuel Donaldson III, in varsta de 24 de ani, a fost arestat dupa ce a…

- FEDERATIA DE MINIFOTBAL A ROMANIEI – CAMPIONAT JUDETEAN DE MINIFOTBAL – LIGA I – CLASAMENT – 27.11.2017 NR. CRT. ECHIPA M V E I GM GP P 1. BAD BOYS 8 8 0 0 33 8 24 2. FCSB BEIUS 9 7 1 1 39 21 22 3. INTER 8 5 0 3 35 24 15 4. MADRUGADA 10 4 1 5 41 42 13 5. AEK 5 4 0 1 21…

- Politistii din Alba desfasoara actiunea „Foc de artificii”prin care se urmareste prevenirea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementeaza detinerea, comercializarea, importul, depozitarea si folosirea articolelor pirotehnice de catre persoanele fizice si juridice…

- Barbații care apar in imagine sunt cautati de oamenii legii, fiind suspectați ca ar fi sustras un portmoneu de la terasa unei statii peco. Conform primelor constatari, victima si-ar fi lasat bunul pe un scaun, iar suspectii ar fi profitat de neglijenta ei.

- Un batran din Vaslui este de negasit de cateva zile. De joi, cand a fost externat din spital, familia acestuia nu mai știe nimic de el. Numele sau este Ochiana Iorgu (foto), iar daca il vedeți, dați de veste la numarul de telefon 0765.515.922 Anunțul dispariției a fost postat pe Facebook de o nepoata…

- Un batran din Vaslui este de negasit de cateva zile. De joi, cand a fost externat din spital, familia acestuia nu mai știe nimic de el. Numele sau este Ochiana Iorgu (foto), iar daca il vedeți, dați de veste la numarul de telefon 0765.515.922 Anunțul dispariției a fost postat pe Facebook de o nepoata…