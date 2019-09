Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Corui, fost baschetbalist român care a facut parte din aceeași generație cu Ghița Mureșan, trece prin momente grele. Victor Corui, fiul sau în vârsta de 23 de ani, a murit într-un accident de tren produs la Londra.

- Un barbat de 45 de ani, care se afla in curtea gospodariei sale a lovit cu masina un baietel de doi ani. Totul s-a intamplat in raionul Donduseni, in timp ce acesta isi parca automobilul in curte.

- Un barbat a fost ucis de fulger și altul a suferit arsuri grave, in timpul furtunii care a lovit vineri dimineața județul Vaslui. Incidentul s-a produs in localitatea Popeni, comuna Zorleni. Un echipaj de Prim Ajutor și o ambulanța au intervenit, dupa cum a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui,…

- Accident teribil! Un barbat de 44 de ani din Argeș a murit dupa ce a fost lovit de o mașina. Azi noapte (4-5 august), politistii din cadrul Politiei Orasului Costesti au fost sesizati despre identifcarea unui barbat decedat, pe DJ 679 de pe raza localitatii Barla. S-a constatat din cercetari ca acesta…

- [caption id="attachment_46748" align="alignleft" width="288"] bebeluș[/caption] Un copil a murit in drum spre spital, dupa ce ieri a fost lasat fara supraveghere, a cazut din carucior și s-a lovit la cap, scrie deschide.md Tragedia a avut loc in satul Valea Mare, din raionul Ungheni. Potrivit poliției…

- Un copil de 12 ani, din Vaslui, a murit in urma unui accident pe care l-a provocat cu mașina pe care o conducea. Un baiat de 12 ani a murit in urma unui accident petrecut, marți dimineața, pe un drum comunal din județul Vaslui, in comuna Bacești. Micuțul s-a urcat la volanul mașinii fratelui sau, a…

- Un incident rar intalnit s-a petrecut, zilele trecute, in Londra, Anglia, dupa ce politistii au fost chemati sa identifice un cadavru descoperit intr-o curte situate in apropiere de Aeroportul Heathrow.Teribila descoperire a fost facuta chiar de proprietarul casei respective, care a solicitat…

- Cadavrul a fost dus la Serviciul de Medicina Legala Galati pentru efectuarea autopsiei. Oamenii legii au demarat o ancheta pentru a stabili circumstantele exacte in care a survenit decesul ciobanului.