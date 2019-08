Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 38 de ani, internat la Spitalul de Psihiatrie Sapoca din Buzau, a ucis patru pacienți și a ranit alți noua cu un stativ pentru perfuzii. Mama agresorului susține ca fiul ei fusese diagnosticat cu epilepsie și devenea agresiv in timpul crizelor. Nicolae Lungu locuiește impreuna cu mama sa…

- Nicolae Lungu, zis ”Roiban”, este autorul atacului de la spitalul din Sapoca. Barbatul in varsta de 38 de ani este descris de vecini drept un tip singuratic, fara prieteni. Nicolae Lungu, criminalul de la Sapoca, locuia la marginea satului Sageata, in aceeași casa cu mama sa. Cei doi se certau des,…

- Barbatul care a ucis, azi-noapte, patru pacienți internați la Spitalul de Psihiatrie Sapoca și a ranit alți noua se numește Nicolae Lungu, are 38 de ani și este domiciliat in comuna Sageata. El iși crease o reputație de scandalagiu in comuna, provocand dese certuri in familie. Nicolae Lungu locuia era…

- ​Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie si Masuri pentru Siguranta Sapoca, judetul Buzau, a omorat, in noaptea de sambata spre duminica, patru pacienti si a ranit alti noua cu un stativ de perfuzie, transmite Agerpres. Potrivit lui Laurentiu Pantazi, seful IPJ Buzau, unul dintre pacienti a intrat…

- Un barbat internat la Spitalul de Neuropsihiatrie si Masuri pentru Siguranta Sapoca, judetul Buzau, a omorat, in noaptea de sambata spre duminica, patru pacienti si a ranit alti noua cu un stativ de perfuzie, transmite Agerpres. Criminalul a intrat in doua saloane unde a atacat pacienții. O parte a…