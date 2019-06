Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 59 de ani, din Țicleni, este anchetat de polițiștii gorjeni pentru ca și-ar fi agresat soția, in timp ce se afla cu aceasta in mașina. Articolul Un barbat din Țicleni, anchetat pentru ca și-ar fi agresat soția apare prima data in GAZETA de SUD .

- Tanarul, Dinu Pelin, locuia impreuna cu sotia in zona Copou. Duminica la amiaza, sotia acestuia a mers la Sectia 2 Gara si l-a dat disparut, mai ales ca tanarul isi lasase acasa actele de identitate si banii. Cel care i-a gasit corpul in padure a fost un iesean care trecea prin zona, in jurul orei 12.40.…

- In seara zilei de duminica, 26 mai, la ora 23.20, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Leordina au fost sesizati prin apelul 112, de catre o tanara din comuna Bistra, cu privire la faptul ca sotul ei face scandal la domiciliu. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului a reiesit…

- Ieri, 9 mai 2019, la Poliția orașului Baia de Arieș s-a prezentat o femeie de 45 de ani, din comuna Poșaga, care a reclamat faptul ca, in dimineața aceleiași zile, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, soțul sau a amenințat-o cu moartea și i-a distrus telefonul, pentru ca femeia sa nu poata suna…

- Un caz neobișnuit din Marea Britanie a atras atenția presei internaționale. Mai exact, este vorba despre un barbat care ar putea sa primeasca odin judecatoresc sa nu mai intrețina relații intime cu soția lui, deși sunt casatoriți de 20 de ani.

- Iuliana, o tanara in varsta de 29 de ani – pirpirie de inaltime dar cu forme „rubensiene”, apetisante – care locuieste in localitatea Luna a incasat bataie vieții sale. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un transplant rar de rinichi a fost realizat zilele acestea de catre medicii Compartimentului de Transplant Renal al Spitalului Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iasi. Un barbat in varsta de 60 de ani care suferea de insuficienta renala de cativa ani a primit un rinichi de la sotia sa in varsta de 58 de ani.