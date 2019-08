In urma cu cateva zile, Iasmina Halas anunta in exclusivitate la "Cool Summer Nights" ca s-a indragostit din nou! Blondina le-a facut inima rea admiratorilor care sperau ca au o sansa macar sa o scoata in oras, iar acum, fosta lui Daminuta a facut publica si prima fotografie... de cuplu! E clar! Gata. Ne pare rau, dar chiar nu a mai ramas loc pentru altcineva in viata ei!