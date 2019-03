Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat dintr-o comuna din județul Valcea a pus un bilet in valoare de 2 lei la o casa de pariuri sportive și a caștigat 250.000 de lei. Norocosul a spus ce intenționeaza sa faca cu acești bani.

- Ediția de duminica seara Asia Express - Drumul Elefantului, difuzata de Antena 1, a inceput cu o veste neașteptata pentru concurenți. Margherita de la Clejani a fost nevoita sa se retraga din competiție din cauza unor probleme de sanatate amplificate de condițiile grele prin care a trecut in cel mai…

- Belinda Bencic (Elvetia, locul 45 WTA) a invins-o pe Petra Kvitova (Cehia, locul 4 WTA si cap de serie 2) si a castigat turneul de categorie Premier 5 de la Dubai. In urma acestui rezultat, Simona Halep va ramane numarul 2 in clasamentul WTA de luni.Belinda Bencic, care a invins-o in sferturi…

- Sergiu Costin, 40 de ani, fost campion al Romaniei cu Oțelul Galați, echipa cu care a și jucat in grupele Ligii Campionilor, a recunoscut la emisiunea GSP LIVE ca in trecut a jucat la pariuri. „Am fost o singura data cu cineva sa puna la pariuri și am zis sa pun și eu sa vad daca am noroc. Am pus un…

- Premiile SAG au bifat cea de-a 25-a gala la Los Angeles, iar pelicula “Black Panther” s-a intors acasa cu cel mai asteptat trofeu, cel pentru “Cel mai bun film” al anului 2019. Majoritatea actorilor care fac parte din distributia filmului cu supereroi “Black Panther” au fost de culoare, iar acest lucru…

- Marian Aliuța (40 de ani) a marturisit la GSP LIVE ca a dat lovitura la pariuri in urma cu trei ani. „Am luat un miliard cu 10 lei, dar acum nu mai joc. Am caștigat, am mai și pierdut. Te ia valul și e mai bine sa te abții. Erau la Steaua jucatori care-și faceau bilete, dar pe atunci nu eram pasionat",…

- S-a nascut in anul 1980 si a cunoscut succesul datorita rolului Kevin McCallister din filmul „Home alone“ („Singur acasa“), insa in prezent actorul Macaulay Culkin nu mai este pe val, in special din cauza problemelor pe care le-a avut cu drogurile in ultimii ani.

- Vedeta TV Gabriela Cristea a vorbit despre cum se poate reuși in viața. Prezentatoarea a dat exemple din viața sa. In cadrul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, de la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea a facut o declarație despre cum o persoana poate sa ajunga sa obține ce-și dorește…