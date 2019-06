Stiri pe aceeasi tema

- Recidivistul violent care a atacat cu toporul un politist din Arges a fost arestat preventiv. Instanta a decis astazi ca barbatul sa se intoarca dupa gratii, dupa ce ieri un procuror l-a lasat liber. Ranit de glontul agentului care si-a aparat viata, atacatorul a cerut sa fie arestat la domiciliu.

- Absolut incredibil - la doar cateva zile dupa ce un polițist aflat in misiune a fost impușcat mortal de un recidivist urmarit internațional, un barbat care a atacat polițiștii cu toporul e lasat sa umble singur pe strazi. Incidentul a avut loc ieri, in comuna Bughea de Sus din Argeș, acolo unde…

- Marcel Ionel Lepa, principalul suspect din cazul politistului impuscat mortal in Timis, era dat in urmarire pentru executarea unei pedepse de patru ani si opt luni pentru tentativa de talharie. Lepa, recidivist eliberat conditionat in 2005 dupa ce fusese condamnat la 16 ani pentru zeci de furturi, l-a…

- Un politist atacat de un caine din rasa Husky Siberian a ales sa se apere cu lopata si spray iritant-lacrimogen... The post Politist atacat de un caine Husky. Agentul s-a aparat cu o lopata si spray lacrimogen appeared first on Renasterea banateana .

- In aceasta dupa amiaza, in Vinerea Mare, o adevarata tragedie s-a produs pe raza comunei Stalpeni, pe DN73. Un polițist motociclist a murit intr-un cumplit accident in localitatea Stalpeni, Argeș, dupa ce soferul unui autoturism a incercat sa intoarca. Omul legii nu a observat la timp gestul soferului…

- La cateva luni dupa ce a iesit din inchisoare, un individ a atacat o fetita pe strada, in plina zi. A fost atras de telefonul pe care fata il tinea in mana cand se intorcea de la scoala.

- Constantin Nicolescu, fostul președinte al CJ Argeș, a fost condamnat marți, 26 martie, de magistrații Inaltei Curți la 7 ani și 8 luni cu executare in dosarul podului de la Cateasca, dosar in care era acuzat de frauda cu fonduri europene, in cazul reconstrucției a doua poduri din județ. Dar instanta…

- Un agent de politie din judetul Iasi a fost condamnat la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, fiind gasit vinovat pentru luare de mita. Cristian Ignat, de 49 de ani, a primit o pedeapsa finala mai mica decat cea stabilita de prima instanta, care il condamnase la trei ani de…