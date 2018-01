Stiri pe aceeasi tema

- In accidentul petrecut la ieșirea din Oraștie și-au pierdut viața trei persoane intre care și fiul unui polițist in varsta de numai 18 ani. Trafic a fost blocat pe DN7 Orastie –Sebes pe raza localitatii Romos, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului frontal…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din zona orasului Murgeni, informeaza Agerpres.ro. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc incidentul. Baiatul a fost transportat de urgenta la Spitalul Elena Beldiman din Barlad,…

- Ancheta la Mehedinți, dupa ce un elicopter SMURD s-a deplasat la Turnu Severin pentru a prelua un pacient, dar acesta nu a fost adus la timp, astfel ca aparatul de zbor a plecat gol inapoi. A doua zi de Craciun, o femeie și-a pierdut viața intr-un teribil accident de circulație petrecut pe DN 56 A,...…

- La data de 24 ianuarie 2018, in jurul orei 17.45, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe D.N. 1 intre localitatile Cut si Cunta si soldat cu pagube materiale. Un barbat de 31 de ani, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia…

- Ulterior, cand au fost contactati de superiori, politistii din Vicovul de Sus au sustinut ca masina barbatului a fost avariata la o oglinda si ca nu au fost probleme deosebite, in conditiile in care vehiculul era grav avariat. Localnici din Ulma sustin ca nu este prima oara cand soferul respectiv…

- Un accident rutier in care a fost implicat un conducator auto din Jucu s-a produs joi, 18 ianuarie, in judetul Alba. In jurul orei 15.20, pe soseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, un barbat de 32 de ani din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism marca Volkswagen in directia Teius…

- Fetita in varsta de sase ani prezenta la momentul respectiv contuzie toraco-abdominala, contuzie splenica, cu fracturi multiple, starea sa fiind critica. „Evolutia a fost favorabila pe durata spitalizarii, astfel ca a fost externata, a primit recomandari la domiciliu, cum ar fi repaus functional, regim…

- Sticla de la vitrina unde se aflau preparatele din carne s-a desprins și a cazut peste picioarele a doua persoane, o femeie aflata la cumparaturi impreuna cu copilul ei. Femeia a avut nevoie de ingrijiri medicale, iar piciorul lovit s-a vindecat dupa cateva zile. Din cauza umflaturilor aparute…

- CUTREMURATOR. Baiatul de doi ani disparut inca de vineri a fost gasit MORT. De necrezut unde a fost descoperit cadavrul Baiatul in varsta de doi ani disparut de la domiciliu, vineri seara, si cautat de peste o suta de persoane a fost gasit decedat. Trupul neinsufletit a fost descoperit pe un teren la…

- Teribilul accident soldat cu trei morti in urma caruia pilonul soselei de centura din mijlocul DN 17, la intrarea in Suceava dinspre Gura Humorului, a devenit „Zidul mortii", produs in noiembrie 2012, nu a fost solutionat nici pana astazi in ceea ce priveste ancheta penala. Ceea ce ...

- Desi acesti ani au fost foarte grei pentru familia Schumacher, niciun membru nu si-a pierdut speranta: înca se crede în recuperarea fostului pilot. Discretia a fost cuvântul de ordine, însa de curând acest lucru s-ar fi putut schimba. Concret, un apropiat al lui…

- Baiatul in varsta de 32 de ani care s-a aruncat in fata trenului din Navodari a lasat un mesaj pe retelele de socializare. Cutremurator este faptul ca Bogdan, caci acesta este numele tanarului, s-ar fi gandit la acest lucru de patru ani de zile. De atata timp, in interiorul lui se dadea o lupta stranie.

- Accident pe DN7 intre localitațile Șibot și Oraștie, la limita cu judetul Hunedoara. Potrivit IPJ Alba, o șoferița in varsta de 23 de ani a pierdut controlul autoturismului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Conducatoarea auto, care se afla singura in autoturism, a fost transportata la spitalul…

- Dubla sinucidere care a insangerat acest Craciun continua sa provoace multa durere. Directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, s-ar fi sinucis odata cu sotia lui. Acum anchetatorii incearca sa stabileasca ce s-a intamplat cu exactitate.Citește și: Detaliu interesant!…

- Ancheta la școala din Zadareni Arad. O mama se plange ca de cand a inceput școala anul acesta, baiețelul ei este foarte des pedepsit, vine acasa plangand și de mai multe ori ar fi fost lovit de colegi. In cateva cazuri a fost și internat in spital.

- Ancheta in cazul unui accident rutier deosebit de grav, in urma caruia o femeie care se deplasa pe marginea drumului a fost omorata, trebuie sa stabileasca un detaliu esential: care dintre cei doi barbati care se aflau in masina care a dat peste femeie s-a aflat la volan. Ambii erau bauti, iar ...

- In ultima saptamana, 18 conducatori auto care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 214 km/h, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, transmite IGPR. In perioada 5 – 10 decembrie,…

- Un accident de circulație a avut loc, vineri la pranz, pe DN 1, intre Alba Iulia și Sebeș. Din imaginile trimise de un cititor al ziaruluiunirea.ro, este vorba de o tamponare fața spate din cauza nepastrarii distanței regulamentare in mers. ”In urma cu 5 minute dinspre Sebes catre Alba Iulia”, a scris…

- Un tanar de 31 de ani, din Sebeș, care lucra ca și șofer profesionist, a murit intr-un tragic accident rutier petrecut in Germania. Moartea lui Calin Galdean a indurerat sute de oameni care i-au lasat mesaje de adio pe contul de socializare. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Drum bun spre ceruri prieten…

- Conducea pe drumurile Europei in cautarea unui trai mai bun, insa se va intoarce acasa in sicriu. Un tanar si-a pierdut viata intr-un groaznic accident rutier produs in Germania. Calin Galdean in varsta de 31 de ani era din Sebeș și lucra ca șofer profesionist. Nenorocirea a lovit la inceputul saptamanii,…

- Baiatul a fost victima unui grav accident rutier produs pe raza judetului Brasov si, initial , a fost internat la un spital din judetul respectiv. Ulterior, cadrele medicale din Brasov au dispus transferul acestuia in judetul natal la spitalul din Vaslui, unde se afla internat si in prezent. Minorul…

- Plina de gropi. Așa arata o porțiune din Autostrada A1 Oraștie – Sibiu. Un șofer a surprins recent craterele aparute in asfalt, intre Sebeș și Sibiu. Cele mai multe gropi sunt pe prima banda a șoselei de mare viteza, iar pe timp de noapte, acestea pot reprezenta un pericol pentru conducatorii auto.…

- Au aparut primele imagini cu minorii care l-au ucis cu cruzime pe șoferul din Calarași.In plus, ies la iveala detalii șocante in cazul asasinatului comis la Calarași. La exact o saptamana de la oribila fapta aceștia au fost prinși. Instanța de la Tribunalul Calarași a hotarat arestarea preventiva a…

- In emisiunea online pe care o prezinta, Oana Roman a vorbit despre Cosdin Maticiuc si a scos la iveala secrete din viata lui. Vedeta a povestit despre cum a reusit sa isi schimbe imaginea si a facut-o foarte bine.

- Dupa patru ani de la teribilul accident, familia lui Michael Schumacher da sperante fanilor. Chiar daca informatiile despre sanatatea fostului pilot de Formula 1 sunt destul de sarace, fiica acestuia sugereaza ca lupta nu e pierduta. Gina Schumacher a postat o imagine pe Instagram cu textul „Exista…

- Un accident rutier a avut loc joi, in jurul orei 12.00, la intrarea pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia dinspre Sebeș, in zona Partoș. Din primele informații, este vorba despre o tamponare intre un TIR și o camioneta. In zona, circulația s-a desfașurat, temporar, cu dificultate. Nu au fost…

- Organizatia ecologista Greenpeace solicita lansarea unei investigatii privind o posibila incercare de ascundere a unui accident nuclear, in contextul depistarii unor concentratii mari de particule radioactive in Europa, dar Rusia a negat acuzatiile...

- Un accident de circulație, in care au fost implicate trei autocamioane, s-a produs, miercuri, puțin dupa ora 07.00, pe șoseaua de centura din Alba Iulia, pe sensul de mers catre Sebeș. Din cauza ca nu s-a pastrat distanța in mers, mașinile, care circulau in aceeași direcție, au intrat una in cealalta.…

- Audierea lui Adriean Videanu este programata sa inceapa la ora 9. Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a raspuns, marti, invitatiei comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, spunand ca nu detine date sau documente care sa ajute la clarificarea situatiei si lasand de inteles ca prezenta…

- E o lista lunga de oameni responsabili pentru ce s-a intamplat saptamana trecuta in București, cand o tanara a murit arsa de vie, sora ei a fost grav ranita, iar 4 mașini au fost distruse de flacari.

- Accident tragic, aseara, in Constanta. Doi tineri care se intorceau de la lucru au murit, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent cu un alt automobil si a fost proiectata in zidul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.

- Cel mai vechi act pastrat cu privire la breslele transilvanene dateaza din anul 1376. Dupa ce ultimul reprezentant al angevinilor, pe tronul Ungariei, Carol de Anjou autorizase reinfiintarea breslelor in scaunele sasesti ale Transilvaniei, este emis un statut reinnoit al breslelor. In documentul datat…

- Accident grav in capitala. Un baiat a fost lovit de un de un Mercedes, iar in urma loviturii a nimerit sub o alta mașina, de tip BMW. Opt oameni au ridicat mașina pentru a-l scoate pe baiat, relateaza un martor de la fața locului. Baiatul ar avea in jur de 12 ani. Victima a fost transportata la Centrul…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara va deschide o ancheta in cazul evenimentului din zona Peștera Bolii, unde un mal de pamant s-a prabușit peste trei muncitori care executau lucrari de infrastructura, acesta fiind considerat accident colectiv de munca, relateaza ...

- Baiatul unui ministru a fost incatusat, iar faptele de care este acuzat sunt extrem de grave. Este vorba despre fiul ministrului de Interne din Ucraina. Alexander Avakov, baiatul lui Arsen Avakov, impreuna cu fostul adjunct al ministrului, Serghei Cebotari, au fost retinuti, conform deschide.md.Citeste…

- Mesaj cutremurator al purtatorului de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuț Epureanu, dupa tragedia de ieri când 5 tineri au murit într-un cumplit accident, la Ilișești. Prezent de la primele ore ale dimineții la fața locului, Ionuț Epureanu a putut vedea, alaturi de colegii sai care faceau…

- Teribilul accident de circulatie din Suceava in care o tanara a ars de vie, alaturi de alte patru persoane s-a produs din pricina soferului autoturismului, au apreciat politistii care au facut masuratorile la fata locului. IPJ Suceava a comunicat oficial primele rezultate ale anchetei.

- La doar o zi Emilian a murit, intr-un accident rutier care a avut loc pe Bulevardul Dorobantilor din Braila, tatal sau in varsta de 70 de ani s-a stins si el din viata. Batranul n-a suportat sa-si vada copilul de doar 28 de ani in sicriu, iar din cauza durerii, inima i-a cedat.

- Au trecut șapte ani de cand chef Florin Dumitrescu și partenera lui de viața s-au vazut pentru prima data, insa puțini știu cum aratau aceștia la prima lor intalnire. Chef Florin Dumitrescu, care a dezvaluit ca exista un aliment caruia nu-i poate rezista , este indragostit pana peste cap de partenera…