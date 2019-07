Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut trei ani de la moartea Piticului Colorado. Soția acestuia, Madalina Șerban a facut dezvaluiri dureroase despre viața ei. In urma problemelor garve de sanatate, aceasta a incheiat colaborarea cu circul, lucru care i-a afectat situația financiara. „S-a incheiat colaborarea cu circul din pricina…

- O tragedie s-a petrecut cu cateva zile in urma, in Baia Mare. O femeie, in varsta de 49 de ani, s-a aruncat de la etajul șase al blocului in care locuia. Este vorba de blocul turn de la intersecția Bd. Unirii cu str. G. Coșbuc. Nu se cunosc motivele pentru care femeia s-a aruncat in […] Source

- Scotland Yard-ul a fost solicitat in Latchmere Road, in Battersea, la ora locala 02:45 pm, ora la care victima a fost transportata la spital dupa atac. Deocamdata, nu s-a facut nicio arestare legata de acest eveniment. In urma atacului, mai multe strazi din zona in care s-au petrecut faptele…

- Favoritul Boris Johnson pastreaza un avans consistent fata de rivalul sau, ministrul de externe Jeremy Hunt, in cursa pentru succesiunea Theresei May la conducerea Partidului Conservator si a guvernului britanic, in pofida unei intense atentii mediatice asupra vietii sale private, releva un sondaj publicat…

- In cursul nopții trecute, in jurul orei 00.50 un barbat s-a aruncat sub tren in zona supermarketului Dedeman din Baia Mare. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de prim ajutor, dar a fost prea tarziu pentru ca barbatul sa mai poata fi salvat. știre in actualizare. Foto: Arhiva Source

- Barbatul in varsta de 32 de ani a primit interdictie pe viata in Franta, dar si doi ani de inchisoare, dupa ce a fost prins in flagrant de politisti, in timp ce transporta imigranti in remorca. Acesta a declarat in fața judecatorilor, ca patronul sau l-a obligat sa faca asta. Totul s-a intamplat miercuri,…

- Nu va grabiti sa spalati geamurile pentru marea curatenie de Paste! Un val de praf saharian va acoperi tot continentul, inclusiv România. Ploile care vor cadea vor lasa în urma lor orase întregi "îmbracate" într-un praf rosiatic. Cei care sufera de alergii…