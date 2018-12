Stiri pe aceeasi tema

- Cherif Chekatt, suspectul in cazul atacului din Strasbourg de la targul de Craciun are activitate infracționala și a fost recunoscut de polițe. Peste zece persoane au fost ranite in atacul armat și alte...

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite in atacul armat produs marti seara in centrul orasului Strasbourg, anunta surse din cadrul ... The post ATAC ARMAT la Strasbourg, in apropierea Targului de Craciun: Cel putin trei morti si numerosi raniti/ Macron l-a trimis in oras pe…

- Atacul armat comis marti seara la Strasbourg, care a facut cel putin patru morti si 13 raniti, este al treilea incident soldat cu victime din Franta in acest an clasificat oficial drept terorism, scrie agentia dpa, potrivit Agerpres. Procurorii francezi au spus ca trateaza incidentul ca pe un…

- Suspectul in cazul atacului cu arma de foc de la targul de Craciun din Strasbourg este cunoscut de politie in legatura cu activitate infractionala fara caracter terorist a declarat marti seara ministrul de interne francez Christophe Castaner.

- Barbatul banuit de atacul sangeros comis aseara la Strasbourg se afla inca in libertate. Cel putin trei oameni au fost ucisi si alti 12 raniti dupa ce individul ar fi deschis focul in apropierea Targului de Craciun din orasul vechi. Suspectul dat in urmarire a fost identificat. Este un localnic, are…

- Atentatul comis marti seara impotriva Targului de Craciun de al Strasbourg a facut trei morti si 12 raniti, dintre care sase foarte grav, a anuntat ministrul francez de interne, Christophe Castaner, in fata presei de la sediul prefecturii Bas-Rhin, transmite AFP, potrivit Agerpres. Mai devreme,…

- Sute de agenti de politie, jandarmi si militari au fost mobilizati în centrul orasului Strasbourg. Presedintele Emmanuel Macron a fost informat despre incident si a încheiat brusc o receptie la care erau invitati parlamentari, desfasurata la Palatul Élysée. Presedintele…