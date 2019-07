Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel avea 15 ani și iși indeplinise un vis, acela de a intra la liceul la care iși dorea. Aflase rezultatele și impreuna cu prietenii au vrut sa sarbatoareasca reușita. S-a inecat intr-o baza de agrement și a fost scos la mal fara suflare. Cat timp a fost cautat, tatal lui Gabriel se ruga in genunchi…

- UPDATE: Gabriel U., adolescentul mort la Clubul Pescarilor, abia intrase la Liceul Mihail Kogalnicenu, cu media aproape 9. Acesta fusese insoțit de aproximativ 30 de colegi, care sarbatoreau admiterea la liceu. Tatal acestui a privit inmarmurit toata operațiunea pompierilor și a sperat pana in ultima…

- UPDATE: Copilul a fost gasit, in urma cu putine momente, pe fundul baltii. Din pacate, acesta a fost declarat decedat de catre cadrele medicale. Tatal baiatului a privit intreaga operatiune in genunchi, in speranta ca fiul sau va mai putea fi salvat. STIRE INITIALA: Alerta in Zona Industriala din Vaslui:…

- Cameron Boyce a jucat in seria Descendants, iar cariera cinematografica și-a inceput-o in filmul horror ”Mirrors”, la varsta de 9 ani. Tanarul actor Disney și-a dedicat ultimii ani de viața asociațiilor nonprofit. A strans 30.000 de dolari pentru a construi sonde de apa potabila in Swaziland,…

- Un baiat in varsta de 15 ani a murit inecat in raul Moldova, la Darmanesti, in zona podului CFR, iar pompierii i-au recuperat trupul duminica seara, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, baiatul plecase duminica dupa-amiaza la scaldat…

- Un barbat de 60 de ani, taximetrist cu multa experiența, care lucra pe un taxi de marfa și caruia colegii de breasla ii spuneau “Moșu” a murit in urma unui accident casnic. Nu se cunosc multe detalii, insa din ceea ce am aflat barbatul avea casa inspre Cișmeaua Moldovencei și ar fi ieșit in curte, [...]

- O ambulanta de terapie intensiva mobila a ramas impotmolita in noroi in timp ce se deplasa la un pacient in varsta de 51 de ani cu afectiuni cardiace. Medicii au fost nevoiti sa apeleze la senilata si un camion de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) pentru a ajunge la pacient.

- MACABRU Pompierii din cadrul Detașamentului ISU Vaslui au fost solicitați astazi dimineața, pentru a degaja din apele raului Barlad cadavrul unui barbat de 69 de ani disparut de mai mult timp de acasa. Cadavrul barbatului a fost gasit in stare de descompunere in dreptul Cantonului Silvic Brodoc.…