- O fetița in varsta de 9 ani a murit marti dimineața intr-un grav accident rutier care a avut loc pe drumul dintre Botosani si Iași, in apropiere de manastirea Zosin. Un autoturism Skoda Octavia, condus de o femeie in varsta de 47 de ani, a patruns pe contrasens și s-a izbit violent de un camion [...]

- Trei persoane au murit și alte trei au fost grav ranite, in urma unui accident produs la Mihailești. Impactul dintre trei autoturisme a indoliat mai multe familii. Printre victime se afla și o fetița de 2 ani și 6 luni care, in ciuda eforturilor medicilor, a decedat.

- Tragedie intr-o familie din vestul țarii. Fetița in varsta de doar cinci ani a murit, ieri seara, dupa ce un gard s-a prabușit peste ea. Tragica intamplare a avut loc in Arad. Intamplarea a avut loc pe strada Constantin Brancoveanu, in jurul orei 19.30. Fetița de cinci ani a fost transportata la spital…

- Sfirsitul de saptamina trecut a fost unul marcat de tragedii. Conform informatiilor oferite de angajatii Serviciului de Ambulanta Judetean Neamt, o fetitta de doar 3 luni a suferit un stop cardio-respirator si nu a mai putut fi salvata, iar un baiat de doi ani a baut accidental diluant, fiind transportat…

- O fetita de 10 ani a decedat marti dupa-amiaza, inecata in raul Tarnava din municipiul Medias, a anuntat purtatorul de cuvant al Ambulantei Sibiu, Crinu Vasile Scridon. Potrivit sursei citate, medicii...

- Moartea fulgerator a tanarului Andrei Popescu din comuna damboviteana Razvad a lasat fara cuvinte apropiatii, autoritatile razvadene si chiar o tara intreaga . Andrei Popescu in varsta de 23 de ani a murit fulgerator in Anglia. A fost gasit fara suflare in locuinta unde statea, pe…

- Stația de pompieri Campeni intervine, marți, in jurul orei 12.45, cu o autospeciala SMURD, la un accident rutier petrecut in localitatea Ponorel. Este vorba de o fata de 13 ani care a fost lovita de o mașina, in timp ce mergea cu bicicleta. Imediat dupa impact, fata era in stare de inconștiența și a…