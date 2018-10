Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona și Real Madrid joaca duminica, de la ora 17:15, in derby-ul campionatului Spaniei. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și TV Digi Sport. De cand a semnat cu Barcelona, in vara lui 2014, Luis Suarez n-a ratat niciun Clasico. Atacantul uruguayan de 31 de ani a jucat…

- Garda Civila a arestat vineri zece persoane si a pus sub acuzare noua firme intr-o operatiune impotriva unei presupuse asocieri criminale in urma careia s-au obtinut profituri de milioane euro din falsificarea biletelor de intrare la meciurile echipei FC Barcelona, relateaza EFE. Operatiunea…

- Julen Lopetegui, antrenorul echipei Real Madrid, a declarat dupa succesul cu Viktoria Plzen (2-1), din grupa G a Ligii Campionilor, primul dupa cinci partide fara victorie, va fi un punct de cotitura pentru campioana Europei, relateaza EFE. Cu cinci zile inainte de derby-ul cu Barcelona…

- Pe contul de Twitter al echipei catalane a fost publicat un filmulet dedicat romanului care a purtat banderola de capitan pe Camp Nou. "Goal morning! La multi ani, Popescu. Speram sa ai o zi extraordinara", a fost mesajul postat pe Twitter de FC Barcelona, alaturi de un scurt videoclip cu…

- Real Madrid si FC Barcelona sunt cluburile cu cele mai stabile loturi de jucatori din Europa, potrivit unui studiu dat publicitatii de Observatorul fotbalului CIES, un site specializat in statistici legate de sportul cu balonul rotund. Conform analizei CIES, cele doua echipe spaniole se bazeaza pe un…

- Primul El Clasico al sezonului, intre FC Barcelona si Real Madrid, se va disputa la 28 octombrie, pe Camp Nou, de la ora 17.15, scrie news.ro.Ora a fost decisa pentru ca meciul sa poata fi urmarit si in SUA si Asia. Citește și: LPF anunța programul etapei a IX-a a Ligii IPentru…

- Președintele Ligii Spaniole, Javier Tebas, a facut anunțul la Radio Marca! Data primului meci intre granzii Spaniei, FC Barcelona și Real Madrid, este duminica, 28 octombrie 2018, de la ora 17:15 (ora Romaniei) pe Camp Nou. In saptamana marelui meci, ambele echipe vor disputa și meciuri in Liga Campionilor.…

- Leo Messi a dat iar recital pe Camp Nou, in 3-0 cu Alaves. "Doua goluri, doua bare, schimbari de direcție minunate, pase imposibile și assisturi pentru Dembele, Coutinho și Suarez", l-a laudat Mundo Deportivo. Barcelona a pornit in forța cursa de aparare a titlului. Nu i-a lasat nicio șansa lui Alaves,…