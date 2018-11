Stiri pe aceeasi tema

- Sayoc a fost pus sub acuzare pentru cinci infractiuni, printre care transportarea interstatala si trimiterea ilegala a unor dispozitive explozive, amenintarea unui fost presedinte, amenintari prin comunicare de amenintari nterstatal si atacarea unor ofiteri federali. Barbatul, care a fost…

- Demersul celor de la Rofix Color Design i-a adus laolalta pe toți cei implicați in industria construcțiilor din vestul țarii. Fie ca vorbim despre designeri, arhitecți, dezvoltatori sau chiar distribuitori de vopsele și tencuieli decorative, cu toții au privit cu interes lansarea celor doua branduri…

- Nemesio Oseguera Cervantes ”El Mencho” – un fost polițist transformat in asasin – l-a inlocuit pe El Chapo pe lista celor mai cautați infractori de pe planeta. ”Nemesio Oseguera Cervantes e inamicul public numarul unu acum”, Paul Craine, un consultant de securitate in cadrul forțelor anti-drog (DEA)…

- Militarii au localizat laboratorul cu prilejul unei operatiuni desfasurate joi in satul Alcoyonqui, din cadrul municipalitatii Culiacan, capitala statului Sinaloa, in estul Mexicului."Am reusit sa securizam si sa distrugem un laborator de droguri clandestin si doua depozite subterane, cu…

- Joaquin Guzman, poreclit El Chapo, este cel mai mare traficant de droguri din lume. Mexicanul e incarcerat in America de aproape 2 ani, iar procesul sau e in plina desfașurare in New York, acolo unde acesta se afla in spatele gratiilor.(CITEȘTE ȘI: A DIVORȚAT CATALIN MOROȘANU?! FILMARILE CARE VOR CUTREMURA…