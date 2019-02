El Chapo droga si viola minore de 13 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Joaquin „El Chapo" Guzman, judecat in prezent la New York, ar fi drogat și violat minore, potrivit unui martor la proces. Celebrul narcotraficant mexican ar fi primit fotografii cu fete pentru a iși alege victimele și ar fi platit pentru fiecare in parte.

- El Chapo, in varsta de 61 de ani, le-a drogat uneori pe adolescente folosind o substanta sub forma de pudra, cu ajutorul lui Cifuentes, inainte de a le viola. Alex Cifuentes nu a mentionat insa aceste fapte in cele patru zile in care a fost prezent in calitate de martor la procesul de la New York. Deliberarile…

- Actorul care il interpreteaza pe "El Chapo" in serialul "Narcos" si-a facut o aparitie neasteptata la procesul narcotraficantului mexican, luni, la New York, pentru a-si studia mai bine personajul, scrie AFP, potrivit news.ro.Actorul mexican Alejandro Edda, in varsta de 34 de ani, care il…

- Fostul vicepresedinte al Columbiei si fost director al politiei nationale Oscar Naranjo a negat miercuri ca l-a protejat in schimbul unor bani pe traficantul de droguri mexican Joaquin Guzman 'El Chapo' (foto), judecat in SUA, potrivit AFP, relateaza Agerpres.Ofiterul in retragere a fost acuzat,…

- Procesul lui Joaquin Guzman, supranumit „El Chapo“, continua la New York cu noi dezvaluiri despre stilul opulent de viața al celui mai mare traficant de droguri din Mexic. Celebrul baron al drogurilor facea atat de mulți bani incat avea propria gradina zoologica și iși cumparase o vila pe plaja din…