- Dupa succesul inregistrat, anul trecut, in prima editie „El Carrusel”, cu Maluma si Luis Fonsi, iata ca, in 2019, a doua editie a festivalului aduce alte nume mari a muzicii internationale. Intre 27 – 30 iunie, pe scenele de la Romexpo – Bucuresti, vor concerta J BALVIN, NICKY JAM si OZUNA, primii artisti,…

- „Cat despre ciordeala nesimțita de la colegii de platou, ma declar vinovat! I-am furat de i-am rupt și nici nu s-au prins! Daca ar ști comicii aștia cate am invațat de la ei, m-ar pune sa fac imprumut la banca sa le platesc lecțiile!”, ne declara Margineanu prin 2015. Intre timp, cantarețul a mai „ciordit”…

- Toata munca si pasiunea pentru muzica a INNEI au facut din ea unul dintre cei mai apreciati artisti ai lumii, astfel ca nu e de mirare faptul ca este prezenta la prestigioare evenimente muzicale internationale. Aseara, artista Global Records a fost invitata la Latin Grammy Awards, cele mai importante…

