Stiri pe aceeasi tema

- J Balvin, Nicky Jam si Ozuna sunt primii artisti anuntati in lineup-ul celei de-a doua editii a El Carrusel Festival, care va avea loc la Bucuresti in perioada 27 - 30 iunie, scrie news.ro.Festivalul va avea loc la Romexpo, unde vor fi amplasate si zone de divertisment si relaxare, iar accesul…

- Duminica seara, pe TVR 1, a avut loc prima semifinala a Selectiei Nationale Eurovision 2019, la Iasi, unde au fost alesi primii cinci concurenti care ajung in finala ce va avea loc pe 17 februarie, la Bucuresti.

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din lume care in anul 2005 a intrat in Cartea Recordurilor cu acest titlu, se mandrește cu fetița ei, Eliza, in varsta de 13 ani. Micuța a reușit sa caștige primii sai bani la o varsta destul de frageda. Eliza Iliescu este eleva in clasa a IX-a la colegiul “Dimitrie…

- Ritmurile urbane si latino ale unor interpreti ca J Balvin, Ozuna si Bad Bunny s-au strecurat pe lista celor mai ascultati artisti din intreaga lume pe Spotify de-a lungul anului 2018, conform clasamentului anual al acestei platforme digitale, condusa de rapperul canadian Drake,

- In intervalul 15 – 18 noiembrie, la Romexpo, in București se desfașoara ediția de toamna 2018 a Targului de Turism al Romaniei. La fel ca la edițiile precedente, Consiliul Județean Maramureș va fi reprezentat de consilieri din cadrul Biroului de Informare Turistica și Salvamont, alaturi de care se vor…