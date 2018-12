Einstein, scrisoare despre Dumnezeu, preţ record la licitaţie In epistola adresata lui Eric Gutkind, filosof german de origine evreiasca, Einstein are o abordare directa si critica asupra religiei, in care numeste Biblia ''o culegere de legende venerabile, insa destul de primitive'', relateaza DPA.''Cuvantul 'Dumnezeu' nu este pentru mine altceva decat expresia si produsul slabiciunilor umane, iar Biblia este o culegere de legende venerabile, insa destul de primitive'', scria Einstein cu un an inaintea mortii sale, in aprilie 1955. "Nicio interpretare, indiferent cat de subtila, nu va schimba nimic (pentru mine)", a adaugat omul de stiinta in misiva sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

