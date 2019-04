Stiri pe aceeasi tema

- ASIA EXPRESS 9 aprilie 2019. Marii finaliști, cine pleaca acasa. O echipa parasește ”Asia Express” in aceasta seara. Este ultimul episod al etapei semifinale Asia Express - Drumul Elefantului. ASIA EXPRESS, 9 aprilie 2019. Marii finaliști, cine pleaca acasa. Etapa semifinala Asia Express – Drumul…

- In timp ce PNL a evitat, fie prin președintele sau, Ludovic Orban, fie prin candidatul care deschide lista pentru europarlamentare, Rareș Bogdan, sa se pronunțe despre situația lui Augustin Lazar, despre care documentele au demonstrat ca a fost implicat in decizia prin care un fost disident anti-comunist…

- "Nu as vrea sa ajung la discursul domnului presedinte de astazi, care din nou demonstreaza ca nu intelege aproape nimic. Vreau sa va spun ca alianta de guvernare PSD - ALDE si-a asumat foarte serios cei 2% din PIB pentru inzestrarea armatei, procentul este in intregime pentru tot ce inseamna Ministerul…

- In cadrul uneia dintre probele de azi, concurenții au avut de deschis o cutie in care se aflau dioverse...viețuitoare! Pentru ca Ana Morodan are fobie de șerpi, aceasta misiune a fost aproape imposibila pentru ea.

- Dan Bittman (57 de ani) a fost invitatul lui Ionut Cristache, in emsiunea „Romania 9“ de la TVR, unde solistul trupei Holograf a vorbit despre Uniunea Europeana, despre situatia politica din Romania, dar si despre „ura care a pus stapanire pe tara“.

- Asia Express a devenit cel mai urmarit show din Romania și nu e de mirare, caci concurenții sunt care mai de care mai iscusiți și mai talentați, astfel ca nu ai putea sa te plictisești vreodata in compania lor și in compania probelor pe care aceștia sunt nevoiți sa le faca.

- Sezonul 2 Asia Express a inceput in forța, iar cele noua cupluri de vedete au facut deja cunoștința cu primele provocari din Drumul Elefantului. Bianca Dragușanu a avut nevoie de ingrijiri medicale, in timp ce Margherita pare exasperata de lipsurile pe care le intampina in India. Una peste alta, sezonul…

- Sorin Ovidiu Vantu s-a gandit sa le dea PSD-iștilor, in prag de criza, cateva sfaturi privind direcțiile de urmat. Și a facut-o pe pagina personala de Facebook: 'Inca de la finele anului trecut, planeta a intrat in criza. Ea a inceput, dupa cum se poate vedea, sa-și arate colții și in Romania. Cu…