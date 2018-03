Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Nuca, Anastasia Sandu, Dragoș Udila și Angelo Simonica se vor lupta in fiecare ediție ”The Four – Cei 4”, difuzata in fiecare sambata, incepand cu data de 31 martie, de la ora 20.00, pentru șansa de a ajunge in topul industriei muzicale din Romania!

- Astazi este ziua de naștere a lui Cheloo. Artistul a implinit 40 de ani, iar colega lui de la iUmor, Delia, a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj. Delia și Cheloo sunt colegi la masa juriului, la iUmor, alaturi de Mihaie Bendeac. Cei trei sunt și prieteni buni. …

- Aflat din nou in postura de jurat, artistul marturisește ca este foarte atras de noul concurs de voci de la Antena 1, care va avea premiera pe 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1. Considerat de fiecare data un jurat extrem de sincer, Cheloo marturisește ca tocmai acest lucru il atrage in show-ul…

- Feli, pentru prima data in postura de jurat, in cadrul emisiunii ”The Four – Cei 4”, care va avea premiera pe 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1. ”E foarte greu, ma ia inima cu duelurile astea! Intr-o zi o sa mor aici, pentru ca eu traiesc și emoțiile concurentilor. Pe de-o parte abia aștept duelul,…

- EXATLON ROMANIA, 18 martie 2018 O noua confruntare intre Razboinici și Faimoși are loc in aceasta seara. Premiul anunțat a fost primit cu mare entuziasm de membrii echipelor. Cu toate acestea, in echipa razboinicilor, conflictele ard mocnit. LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA, 18…

- La aproape o saptamana dupa difuzare, in tandem cu alte televiziuni, a interviului cu Sebastian Ghita la televiziunea publica de catre Ionut Cristache, Comisia de etica si arbitraj din TVR va la la puricat emisiunea Romania 9. Informatia a fost publicata de jurnalistul Mircea Morariu care atrage atentia…

- EXATLON ROMANIA 17 MARTIE 2018: Faimoșii au caștigat și a doua proba și vor merge la restaurant. RAZBOINICI - FAIMOȘI: 1 - 0 / 1 - 1 / 2 - 1/ 3 - 1/ 3 - 2 / 4 - 2 / 4 - 3 / 5 - 3 LIVE AICI In ceea ce privește a doua confruntare, echipa caștigatoare va merge la restaurant. …

- Demararea construcției spitalelor regionale pe bani europeni a fost decalata pentru 2019, asta in condițiile in care cele trei proiecte vor trebui finalizate pana in anul 2023. Sorina Pintea ministrul Sanatații, a declarat la TVR, in cadrul emisiunii „Romania 9" de marți seara, ca cele trei…

- Macanache va prezenta in curand o noua emisiune. Constantin-Bogdan Dinescu, cunoscut de toata lumea drept Macanache, va urca pe scena ”The Four – Cei 4”, in curand, la Antena 1, in calitate de prezentator. Lansat in muzica in 2015, Macanache a devenit repede cunoscut și apreciat pentru rimele sale in…

- Cheloo, despre felul de mancare ce nu ar trebui sa existe in Romania. Afland ca unul dintre concurenții ”iUmor” și-ar dori sa deschida o ”sarmalarie” in cazul in care ar reuși sa caștige marele premiu al concursului, juratul a fost vehement. ”Imi doresc ca acest baiat sa nu caștige “iUmor” pentru ca…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D: Concurentul eliminat in ediția difuzata miercuri, 7 martie, a fost Alex Moraru. Concurenții și-au luat la revedere de la el și s-au imbrațișat. EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D Alex și-a incurajat echipa, spunandu-le ca trebuie sa fie tari, puternici…

- Radu Valcan a vorbit despre cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Prezentatorul a precizat ca ediția care urmeaza sa inceapa este inedita și ca va oferi scene unice in Romania. Radu Valcan a…

- Delia dezvaluie un lucru care o intriga la colegii sai jurați de la ”iUmor”. Artista, Cheloo și Mihai Bendeac fac deja echipa buna de cinci sezoane, iar jurata a dezvaluit abia acum un lucru care o intriga. Cea mai indragita emisiune de umor din Romania revine duminica aceasta, de la ora 20.00, la…

- Calin Geambașu, declarație cutremuratoare despre mama lui. Artistul a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena 1, despre problemele din familia lui. Acesta susține ca mama lui i-a facut mult rau și ca pentru el nu exista. Calin Geambasu a fost invitat in cadrul emisiunii XNS, unde a povestit ca mama…

- Doua ansambluri de dansuri populare din Argeș, DOINA BASCOVULUI și DOINA CARCINOVULUI, au oferit luni un spectacol extraordinar, in cadrul emisiunii "La Maruța". Marele premiu a revenit dansatorilor din Bascov. Consiliul Judetean Arges a felicitat pe pagina de Facebook cele doua grupuri care fac…

- EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 3. In acest moment, scorul este de 3-1 pentru echipa Faimoșilor. Primul punct pentru Razboinici a fost obținut de Mariana. EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 2. Primul punct pentru…

- Mihai Bendeac, sarbatorit de colegii jurați și de mama sa, la audițiile ”iUmor”. Filmarile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar daca in prima zi au aniversat-o pe Delia, astazi, jurații au avut din nou motiv de bucurie. Mihai Bendeac și-a sarbatorit ziua de naștere…

- “Exatlon” a devenit rapid un adevarat fenomen in Romania, competitia fiind urmarita de milioane de romani, in fiecare zi a difuzarii. Concurentii celor doua tabere, Faimosii si Razboinicii, au evoluat treptat si, pentru tineri, acestia reprezinta adevarate modele de urmat. “Exatlon” inseamna traire,…

- Claudiu Bleonț, noul coleg de prezentare al Marinei Almașan. Cautarea a luat sfarșit pentru Marina Almașan, in ceea ce privește viitorul sau partener de prezentare al emisiunii „Femei de 10, Barbați de 10”, difuzata de luni pana joi, de la 16.40, la TVR 2. Astfel, cunoscutul actor Claudiu Bleonț, care …

- Cea mai titrata televiziune de știri din Europa, Euronews, a vorbit despre recordul stabilit de artiștii care au cântat la 100 de metri sub pamânt, în timpul semifinalei Eurovision din Salina Turda. ”Concurenții din semifinala Eurovision 2018…

- Concurentii celor doua echipe de la “Exatlon” Romania, “Faimosii” si “Razboinicii”, isi vor uni fortele in aceasta seara, de la 19:45, in cel de-al treilea tur al meciului international, in duelul cu reprezentantii “Exatlon” Mexic. A

- In aceasta seara incepe "Asia Express", cel mai dur show din Romania! In fiecare luni și marți, telespectatorii Antenei 1 vor fi martorii unui maraton pe teritoriul Asiei, in care șapte cupluri de vedete se vor lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.

- Consiliul Superior al Magistraturii anunta ca presedintele intitutiei, judecatoarea Simona Camelia Marcu, va cere Inspectiei Judiciare sa faca verificari in urma inregistrarilor prezentate duminica seara de Antena 3."Ca urmare a informatiilor lansate in spatiul public la data de 11 februarie…

- Concurenții au cântat la zeci de metri adâncime, în Salina Turda, cea mai spectaculoasa salina din România și nu numai. Spectatorii s-au putut bucura de recitalurile solistei Elena Gheorghe si al trupei Ad Libitum Voices. Ordinea de intrare în concurs a…

- Ediția din acest an este programata in perioada 23-25 martie, este cea de-a patra ediție a concursului internațional RoboTEC – Robot Engineering Contest. Organizator este Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare, in colaborare cu Universitatea Politehnica din Timișoara,…

- In urma cu ceva ani, Mircea Radu colinda Romania in lung si lat cu o caravana care avea sa ramana in istoria televiziunii - "Din dragoste". In primavara aceasta, indragitul prezentator revine la Antena 1 cu un show de senzatie - "Ie, Romanie"

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au facut echipa la Asia Express, emisiunea unde au fost nevoiți sa parcurga 5000 de kilometri pe teritoriul a patru țari. Aceasta aventura a insemnat pentru ei cinci saptamani departe de familie, lucru care nu a fost deloc ușor, avand in vedere ca amandoi au acasa bebeluși.…

- Intr-un interviu acordat Euronews, Serban Nicolae a condamnat masura arestului preventiv. "Daca ai o persoana corupta, un demnitar cu functie inalta, nu trebuie sa arestezi acea persona. Trebuie sa strangi probe. Arestul preventiv nu este sanctiunea, este doar o modalitate de a se arata puterea procurorilor",…

- Diana Kovacs, sportiva care a fost eliminata marti, din competitia Exatlon, s-a intors acasa, in Romania. Dupa participare, tanara luptatoare de judo a parasit cu fruntea sus echipa Razboinicilor si Republica Dominicana, mai determinata ca oricand sa aprecieze fiecare clipa din viata. A

- Noul sezon al emisiunii Bravo, ai stil! vine cu noutați și schimbari remarcabile. Dupa ce locul lui Razvan Ciobanu a fost ocupat de Catalin Botezatu și concurentele vor fi cele mai bune participante ale edițiilor trecute, iata ca o alta surpriza ii așteapta pe fanii emisiunii. Iulia Albu iși schimba…

- Fundația Orange lanseaza a doua ediție a #Digitaliada, concurs national ce premiaza cele mai bune materiale digitale educaționale pentru ciclul gimnazial. Competiția se desfașoara pe www.digitaliada.ro , in perioada 22 ianuarie – 15 martie 2018 iar materialele vor fi evaluate de o comisie de experți…

- Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea invita vrancenii cu varste de la 15 la 100+ ani sa participe la Concursul National pentru Tineri si Adulti, intitulat „ROMANIA la 100 + 100”, avand ca tema formarea identitatii Romaniei si identitatii natiunii romane pe parcursul urmatorilor…

- Dumnevoastra, telespectatorii, decideți cine este eliminat. Pentru a va susține concurentul preferat, trebuie sa faceți urmatorul lucru - sa trimiteți SMS dupa cum urmeaza: RAFAELA - trimiteți 30 la 1456; IONUȚ - trimiteți 26 la 1456; RADU - trimiteți 29 la 1456. Doar…

- Singura competiție de hike & ride din Romania, Red Bull Oslea Hiride, se apropie de start, iar membrii juriului au pregatit sfaturi utile pentru concurenți, proba de coborare urmand a fi decisa de controlul, fluiditatea și tehnica fiecarui participant. Radu Lungu (arbitru acreditat World Freeride Qualifier…

- Bianca Dragusanu a revenit, luni, la carma emisiunii ”Te vreau langa mine”, in calitate de titular, mai zambitoare ca niciodata, dupa ce sefii de la Kanal D au tinut-o in sah pana in ultimul moment. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat motivul pentru care turcii le-au ”pastrat in carti” atat…

- Dupa numeroase zvonuri si incertitudini, cel mai iubit show din Romania „Mireasa pentru fiul meu” revine dupa o pauza de cateva luni bune. Mirela Boureanu Vaida se intoarce la carma emisiunii ce a facut-o celebra! Anuntul a fost facut de cei de la Antena 1! E oficial! Cel mai iubit reality-show de matrimoniale…

- Emisiunea a revenit la postul public incepand de luni, 8 ianuarie. Anunțul a fost facut de jurnalistul Dragoș Patraru, realizatorul emisiunii, pe pagina sa de Facebook. "Buna dimineața și la mulți ani! Sunteți pregatiți? Ne vedem diseara, la 22,30, la Starea nației. Pe TVR 1. O zi minunata…

- Povestea maratonistul cu o singura mana: „Suferința e o parte din mine. Nu ma vad traind fara ea. De cand m-am nascut, suferința a fost ceva firesc in familie. Degeaba aș spune acum ca vreau binele, fiindca nu știu ce e ala, nu știu cum sa-l abordez.” Levente Ioan Polgar are o detașare pe care numai…

- Reacția Oanei Roman dupa ce Alexandru Arșinel i-a luat apararea medicului Lucan . Vedeta a dezbatut subiectul controversat in cadrul emisiunii online, gazduita de revista VIVA!, OanaPunctRoman. Oana Roman a marturisit ca il respecta foarte mult pe marele actor, insa considera ca nu era necesar ca acesta…

- Sambata, 6 ianuarie se va da startul Dakar 2018. La linia de start se va așeza și satmareanul Emanuel (Mani) Gyenes. Startul se va da din Lima (Peru). Concurenții vor avea de parcurs 8.276 de km din care 4.234 de km reprezinta probele speciale. Dakar-ul se incheie in data de 20 ianuarie. Iata lista…

- Printre cei sase finalisti ai celui mai mare concurs de talente din folclorul romanesc, prezentat de Iuliana Tudor – “Vedeta populara” – se numara si o salajeanca. Este vorba despre Alexandra Chira, o tanara de 19 ani din Plopis, care a trecut, cu brio, de semifinala ce a fost transmisa in Ajului Craciunului…